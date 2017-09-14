Мане ожидал получить только желтую карточку за фол на Эдерсоне
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что для него стала сюрпризом красная карточка в матче прошлого уикенда против "Манчестер Сити".
Напомним, Мане был изгнан с поля "Этихад" за грубую игру высоко поднятой ногой против голкипера "горожан" Эдерсона. Оставшись вдесятером, "красные" потерпели сокрушительное поражение — 5:0.
Теперь Мане будет дисквалифицирован на три матча — "Ливерпулю" так и не удалось добиться смягчения наказания. Как признается сам Садио, он совершенно не ожидал таких последствий.
"Если честно, после столкновения мои мысли были больше об их голкипере, чем о возможной карточке, и когда я увидел красную карточку, то испытал удивление, поскольку ожидал желтую".
Однако я смирюсь с этим и постараюсь забыть. Я шел на мяч, и у меня не было умысла навредить ему — я не такой игрок. Я желаю ему скорейшего восстановления".
"Это непросто для меня, ведь я люблю играть в футбол, и я получаю удовольствие, помогая своей команде добиваться побед", — цитирует Мане Liverpool Echo.
14.09.2017 18:00
Просмотров: 678
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Совсем аКуела обезьяна, видимо ливерной колбасы нажралась.
(ответить)
как же все хотят видеть его в своей команде.... А ОН у НАС!!!
(ответить)
Судя по выражению рожи на фото, наглушняк рассчитывал воротчика завалить...
(ответить)
каша манная никак не угомониться
(ответить)
Просто эпичный....
(ответить)
Мало матчей ему дали. Тупой негр
(ответить)
глупый негр
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий