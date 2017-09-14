Мане ожидал получить только желтую карточку за фол на Эдерсоне

Эдерсон и Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что для него стала сюрпризом красная карточка в матче прошлого уикенда против "Манчестер Сити".

Напомним, Мане был изгнан с поля "Этихад" за грубую игру высоко поднятой ногой против голкипера "горожан" Эдерсона. Оставшись вдесятером, "красные" потерпели сокрушительное поражение — 5:0.

Теперь Мане будет дисквалифицирован на три матча — "Ливерпулю" так и не удалось добиться смягчения наказания. Как признается сам Садио, он совершенно не ожидал таких последствий.

"Если честно, после столкновения мои мысли были больше об их голкипере, чем о возможной карточке, и когда я увидел красную карточку, то испытал удивление, поскольку ожидал желтую".

Однако я смирюсь с этим и постараюсь забыть. Я шел на мяч, и у меня не было умысла навредить ему — я не такой игрок. Я желаю ему скорейшего восстановления".

"Это непросто для меня, ведь я люблю играть в футбол, и я получаю удовольствие, помогая своей команде добиваться побед", — цитирует Мане Liverpool Echo.



Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 678

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  1. alienripley 14.09.2017 18:49 # alienripley
    Совсем аКуела обезьяна, видимо ливерной колбасы нажралась.

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  2. ezh28 14.09.2017 18:39 # ezh28
    как же все хотят видеть его в своей команде.... А ОН у НАС!!!

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  3. bootsman 14.09.2017 18:23 # bootsman
    Судя по выражению рожи на фото, наглушняк рассчитывал воротчика завалить...

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  4. sj606 14.09.2017 18:19 # sj606
    каша манная никак не угомониться

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  5. rollik707 14.09.2017 18:17 # rollik707
    Просто эпичный....

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  6. second005 14.09.2017 18:07 # second005
    Мало матчей ему дали. Тупой негр

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  7. red-devil-4ever 14.09.2017 18:02 # red-devil-4ever
    глупый негр

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