Мане ожидал получить только желтую карточку за фол на Эдерсоне

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что для него стала сюрпризом красная карточка в матче прошлого уикенда против "Манчестер Сити".

Напомним, Мане был изгнан с поля "Этихад" за грубую игру высоко поднятой ногой против голкипера "горожан" Эдерсона. Оставшись вдесятером, "красные" потерпели сокрушительное поражение — 5:0.



Теперь Мане будет дисквалифицирован на три матча — "Ливерпулю" так и не удалось добиться смягчения наказания. Как признается сам Садио, он совершенно не ожидал таких последствий.



"Если честно, после столкновения мои мысли были больше об их голкипере, чем о возможной карточке, и когда я увидел красную карточку, то испытал удивление, поскольку ожидал желтую".



Однако я смирюсь с этим и постараюсь забыть. Я шел на мяч, и у меня не было умысла навредить ему — я не такой игрок. Я желаю ему скорейшего восстановления".



"Это непросто для меня, ведь я люблю играть в футбол, и я получаю удовольствие, помогая своей команде добиваться побед", — цитирует Мане Liverpool Echo.