Том Хитон перенес операцию на плече

Том Хитон Голкипер "Бернли" и сборной Англии Том Хитон перенес операцию на вывихнутом плече и теперь пропустит несколько месяцев.

Эту травму Хитон получил, неудачно упав на газон после столкновения с собственным защитником Беном Ми в победном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье (1:0).

Главный тренер "бордовых" Шон Дайч сразу же заявил, что подозревает у своего подопечного вывих плеча и, если это подтвердится, рассчитывает "на месяцы, а не недели" восстановления.

Чутье не подвело Дайча — как сообщает Sky Sports, 31-летний Хитон уже перенес операцию, и впереди у него многомесячный курс реабилитации. Потеря Тома станет ударом не только по "Бернли", но и по сборной Англии, где позиции Джо Харта как первого номера весьма шатки.

В сложившейся ситуации, "Бернли" может прибегнуть к экстренной аренде голкипера из другого клуба или обратиться на рынок свободных агентов, где, например, доступен Андерс Линдегор, ранее выступавший за "Манчестер Юнайтед".



Метки Бернли, травмы, Хитон

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2017 17:00

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