Том Хитон перенес операцию на плече

Голкипер "Бернли" и сборной Англии Том Хитон перенес операцию на вывихнутом плече и теперь пропустит несколько месяцев.

Эту травму Хитон получил, неудачно упав на газон после столкновения с собственным защитником Беном Ми в победном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье (1:0).



Главный тренер "бордовых" Шон Дайч сразу же заявил, что подозревает у своего подопечного вывих плеча и, если это подтвердится, рассчитывает "на месяцы, а не недели" восстановления.



Чутье не подвело Дайча — как сообщает Sky Sports, 31-летний Хитон уже перенес операцию, и впереди у него многомесячный курс реабилитации. Потеря Тома станет ударом не только по "Бернли", но и по сборной Англии, где позиции Джо Харта как первого номера весьма шатки.



В сложившейся ситуации, "Бернли" может прибегнуть к экстренной аренде голкипера из другого клуба или обратиться на рынок свободных агентов, где, например, доступен Андерс Линдегор, ранее выступавший за "Манчестер Юнайтед".