Лучшие моменты матчей Лиги Чемпионов за среду (ВИДЕО)

Лорис Кариус Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов за среду с участием английских команд.



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Метки Боруссия, видео, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Севилья, Тоттенхэм, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2017 16:25

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