Дебюши отпугнул покупателей зарплатой

Правый защитник "Арсенала" Матье Дебюши заявил, что пытался покинуть клуб этим летом, но потенциальных покупателей отпугнула его зарплата.

Третий сезон подряд главный тренер "канониров" Арсен Венгер не рассчитывает на Дебюши, который запомнился на "Эмирейтс" лишь продолжительным пребыванием в лазарете, а свой последний матч провел в ноябре.



Этим летом Матье готовился покинуть "Арсенал" на постоянной основе, но в дело вмешалась неподъемная зарплата игрока. По словам француза, его оклад отпугнул потенциальных покупателей.



"Возможно, некоторые клубы отпугнуло то обстоятельство, что я давно не играл. Возможно, моя зарплата тоже стала большим препятствием к переходу. Я не могу предсказать свое будущее, но я уже занимаюсь им", - цитирует Дебюши ESPN.