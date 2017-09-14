Дебюши отпугнул покупателей зарплатой

Матье Дебюши Правый защитник "Арсенала" Матье Дебюши заявил, что пытался покинуть клуб этим летом, но потенциальных покупателей отпугнула его зарплата.

Третий сезон подряд главный тренер "канониров" Арсен Венгер не рассчитывает на Дебюши, который запомнился на "Эмирейтс" лишь продолжительным пребыванием в лазарете, а свой последний матч провел в ноябре.

Этим летом Матье готовился покинуть "Арсенал" на постоянной основе, но в дело вмешалась неподъемная зарплата игрока. По словам француза, его оклад отпугнул потенциальных покупателей.

"Возможно, некоторые клубы отпугнуло то обстоятельство, что я давно не играл. Возможно, моя зарплата тоже стала большим препятствием к переходу. Я не могу предсказать свое будущее, но я уже занимаюсь им", - цитирует Дебюши ESPN.




Метки Арсенал, Дебюши

Автор foxmcfc   

Дата 14.09.2017 16:00

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  1. ravi 14.09.2017 16:52 # ravi
    Интересно, что изменилось бы в жизни этой посредственности если бы он стал получать к примеру не 100к в неделю а 60-70 или даже 50? Вот что бы поменялось? Даже то что он не достоен 99.9 процентов своего оклада, в обоих случаях осталось бы прежним.

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  2. recyjoed 14.09.2017 16:12 # recyjoed
    Привык получать миллионы в арсенале. Не везде готовы столько платить! Только такой же мешок!

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