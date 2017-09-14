Анонс матчей Лиги Европы с участием "Арсенала" и "Эвертона"
Предлагаем вашему вниманию анонсы матчей первого тура группового этапа Лиги Европы с участием "Эвертона" и "Арсенала".
АТАЛАНТА — ЭВЕРТОН 20:00
В выездном матче против команды из Серии А "Эвертон" постарается вернуть утраченную уверенность в себе. "Ириски" переживают не лучший свой период, проиграв два последних поединка в Премьер-Лиге — против "Челси" и "Тоттенхэма" — с общим счетом 0:5.
"Мы обязаны отреагировать на то, что случилось в минувший уикенд. Во втором тайме против "Тоттенхэма" мы потеряли веру и уверенность в себе. Думаю, мы играли без правильной агрессии. Второй тайм — это не то, что мы ожидаем от себя", — сообщил главный тренер "ирисок" Рональд Куман.
Проблемой для мерсисайдцев является тот факт, что уже в воскресенье им играть против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги. Куман будет вынужден поберечь некоторых игроков, вместе с тем пообещав выставить "сильный" состав и "по-настоящему серьезно" отнестись к Лиге Европы.
Прежде "Аталанта" еще никогда не встречалась с английскими командами. "Эвертон" же играл против команд из Италии шесть раз, одержав только одну победу — 2:0 против "Фиорентины" в марте 2008.
Все три выезда "Эвертона" в Италию завершились поражениями без единого забитого гола — 0:1 от "Интера", 0:1 от "Милана" и 0:2 от "Фиорентины".
Это первое участие "Аталанты" в еврокубках с сезона 1990/91, когда она дошла до четвертьфинала Кубка УЕФА.
В двух предыдущих сезонах выступлений в Лиге Европы "Эвертон" оба раза выходил из группы, остановившись на стадиях 1/16 финала в 2009/10 и 1/8 финала в 2014/15.
В рамках Лиги Европы только одна английская команда увезла победу из Италии (из 10 матчей) — "Ливерпуль", обыгравший "Удинезе" 0:1 в декабре 2012.
Свой последний матч в еврокубках Рональд Куман как тренер провел еще в сезоне 2009/10, участвуя с АЗ в Лиге Чемпионов.
В лазарете "Эвертона" остаются Симус Коулмен, Рамиро Фунес Мори, Джеймс Маккарти, Росс Баркли и Янник Боласи. Аарон Рэмси этот выезд также пропускает.
АРСЕНАЛ — КЕЛЬН 22:05
Этот сезон — первый для "Арсенала" с 1997/98 без Лиги Чемпионов. Подопечным Арсена Венгера и самому Венгеру нужно привыкать играть по четвергам, правильно балансируя силы между европейской ареной и внутренней.
Как известно, в это воскресенье "канониры" сыграют против "Челси" в рамках Премьер-Лиги, и Венгер непременно будет держать в уме предстоящее дерби. Однако жертвовать Лигой Европы Арсен отказывается.
"Это хорошая возможность показать, что мы способны справляться. Как-то мы играли в среду вечером в гостях у "Барселоны", а в субботу утром против "Эвертона".
"Когда играешь по средам и субботам, это похоже на график четверг-воскресенье. У людей предвзятое отношение к этому, и в футболе все зависит от качества твоей игры в конкретный день. Три дня — достаточное время на восстановление", — говорил Венгер на пресс-конференции.
Это будет первый матч для "Арсенала" во втором по значимости клубном турнире Европы с проигранного финала Кубка УЕФА против "Галатасарая" в 2000 году.
Прошлый сезон Бундеслиги "Кельн" завершил на пятом месте, но новую кампанию начал безобразно, потерпев три поражения в трех матчах.
В седьмом сезоне кряду "Арсенал" встречается в Европе с командами из Германии. Четырежды это была "Бавария" и по разу дортмундская "Боруссия" с "Шальке-04".
"Арсенал" и "Кельн" встречались друг с другом в сезоне 1970/71 в рамках Кубка Ярмарок. За счет забитого на выезде гола дальше прошли немцы.
Дома по четвергам "Арсенал" не знает поражений с Boxing Day 1974 года, одержав восемь побед и трижды сыграв вничью.
В четверг Венгер предоставит отдых Петру Чеху, Лорану Косьелни, Граниту Джаке, Аарону Рэмси, Месуту Озилу и Данни Уэлбеку. Франсис Кокелен и Санти Касорла травмированы. Получат свой шанс Джек Уилшир и набирающий форму Алексис Санчес.
14.09.2017 15:00
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Последние комментарии:
Кёльн напихает сегодня гейклубу по самые гланды.
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Кеееек. Арсиноль и ЛЕ, кееееееек.
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В лазарете "Эвертона" остаются Симус Коулмен, Рамиро Фунес Мори, Джеймс Маккарти, Росс Баркли и Янник Боласи. Аарон Рэмси этот выезд также пропускает.
Источник: http://fapl.ru/posts/57299/?c=1#c6496415
рэмси уже и за эвертон успел побывать в лазарете)
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Удачи "Арсеналу". Встретимся в полуфинале.
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немцы же ё6ыри арсиноля, так что Кёльн изи катка 0-1
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середняки приступают к делу
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всегда на ветке бушует один пенс, неважно какая тема
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один анонс на двоих. красивая пара
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сегодня вынесут кёльн, не то что помойка chelses 2:2 с карабахом
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Санчес такое е6ало сделал ах ах ах. узнал похоже, что вулвич не в ЛЧ играет а в ЛЕ
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о, эт наши сучки.
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