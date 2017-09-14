Анонс матчей Лиги Европы с участием "Арсенала" и "Эвертона"

Предлагаем вашему вниманию анонсы матчей первого тура группового этапа Лиги Европы с участием "Эвертона" и "Арсенала".

АТАЛАНТА — ЭВЕРТОН 20:00



В выездном матче против команды из Серии А "Эвертон" постарается вернуть утраченную уверенность в себе. "Ириски" переживают не лучший свой период, проиграв два последних поединка в Премьер-Лиге — против "Челси" и "Тоттенхэма" — с общим счетом 0:5.



"Мы обязаны отреагировать на то, что случилось в минувший уикенд. Во втором тайме против "Тоттенхэма" мы потеряли веру и уверенность в себе. Думаю, мы играли без правильной агрессии. Второй тайм — это не то, что мы ожидаем от себя", — сообщил главный тренер "ирисок" Рональд Куман.



Проблемой для мерсисайдцев является тот факт, что уже в воскресенье им играть против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги. Куман будет вынужден поберечь некоторых игроков, вместе с тем пообещав выставить "сильный" состав и "по-настоящему серьезно" отнестись к Лиге Европы.



Прежде "Аталанта" еще никогда не встречалась с английскими командами. "Эвертон" же играл против команд из Италии шесть раз, одержав только одну победу — 2:0 против "Фиорентины" в марте 2008.



Все три выезда "Эвертона" в Италию завершились поражениями без единого забитого гола — 0:1 от "Интера", 0:1 от "Милана" и 0:2 от "Фиорентины".



Это первое участие "Аталанты" в еврокубках с сезона 1990/91, когда она дошла до четвертьфинала Кубка УЕФА.



В двух предыдущих сезонах выступлений в Лиге Европы "Эвертон" оба раза выходил из группы, остановившись на стадиях 1/16 финала в 2009/10 и 1/8 финала в 2014/15.



В рамках Лиги Европы только одна английская команда увезла победу из Италии (из 10 матчей) — "Ливерпуль", обыгравший "Удинезе" 0:1 в декабре 2012.



Свой последний матч в еврокубках Рональд Куман как тренер провел еще в сезоне 2009/10, участвуя с АЗ в Лиге Чемпионов.



В лазарете "Эвертона" остаются Симус Коулмен, Рамиро Фунес Мори, Джеймс Маккарти, Росс Баркли и Янник Боласи. Аарон Рэмси этот выезд также пропускает.



АРСЕНАЛ — КЕЛЬН 22:05



Этот сезон — первый для "Арсенала" с 1997/98 без Лиги Чемпионов. Подопечным Арсена Венгера и самому Венгеру нужно привыкать играть по четвергам, правильно балансируя силы между европейской ареной и внутренней.



Как известно, в это воскресенье "канониры" сыграют против "Челси" в рамках Премьер-Лиги, и Венгер непременно будет держать в уме предстоящее дерби. Однако жертвовать Лигой Европы Арсен отказывается.



"Это хорошая возможность показать, что мы способны справляться. Как-то мы играли в среду вечером в гостях у "Барселоны", а в субботу утром против "Эвертона".



"Когда играешь по средам и субботам, это похоже на график четверг-воскресенье. У людей предвзятое отношение к этому, и в футболе все зависит от качества твоей игры в конкретный день. Три дня — достаточное время на восстановление", — говорил Венгер на пресс-конференции.



Это будет первый матч для "Арсенала" во втором по значимости клубном турнире Европы с проигранного финала Кубка УЕФА против "Галатасарая" в 2000 году.



Прошлый сезон Бундеслиги "Кельн" завершил на пятом месте, но новую кампанию начал безобразно, потерпев три поражения в трех матчах.



В седьмом сезоне кряду "Арсенал" встречается в Европе с командами из Германии. Четырежды это была "Бавария" и по разу дортмундская "Боруссия" с "Шальке-04".



"Арсенал" и "Кельн" встречались друг с другом в сезоне 1970/71 в рамках Кубка Ярмарок. За счет забитого на выезде гола дальше прошли немцы.



Дома по четвергам "Арсенал" не знает поражений с Boxing Day 1974 года, одержав восемь побед и трижды сыграв вничью.



В четверг Венгер предоставит отдых Петру Чеху, Лорану Косьелни, Граниту Джаке, Аарону Рэмси, Месуту Озилу и Данни Уэлбеку. Франсис Кокелен и Санти Касорла травмированы. Получат свой шанс Джек Уилшир и набирающий форму Алексис Санчес.