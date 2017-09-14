Венгер отрицает, что переговоры с Озилом зашли в тупик

Арсен Венгер и Месут Озил Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отрицает, что переговоры с Месутом Озилом по новому контракту зашли в тупик.

Накануне стало известно, что Озил принял окончательное покинуть "Арсенал" следующим летом. Немец не будет продлевать свой контракт и сменит клуб в статусе свободного агента.

Перед матчем Лиги Европы с "Кельном" Венгера попросили прояснить ситуацию. Выяснилось, что переговоры с Озилом действительно поставлены в режим паузы, но в тупик они не зашли.

"Конечно, я надеюсь, что он все-таки подпишет новый контракт. С 31 августа переговоры замедлились, но только потому, что нам нужно передохнуть после трансферного окна и сосредоточиться на футболе. Медленно, но верно мы возвращаемся в переговорный процесс", - цитирует Венгера Daily Mirror.




Метки Арсенал, Венгер, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 14.09.2017 14:00

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  1. akadam 14.09.2017 14:37 # akadam
    Его из "Реала" ЖМ слил?

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  2. van-der-slav 14.09.2017 14:28 # van-der-slav
    Не вижу смысла оставаться ему там

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  3. moskofidi 14.09.2017 14:18 # moskofidi
    Медленно, но верно очко гейгуннеров готовится к очередному покеру.

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  4. hammersmith 14.09.2017 14:18 # hammersmith
    всем похуй

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