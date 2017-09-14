Кин: "Ливерпуль" может забыть о победе в Лиге Чемпионов"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "Ливерпуль" может забыть о победе в Лиге Чемпионов - дальше "красных" ждет провал в плей-офф.

После того, как "Ливерпуль" упустил победу в домашнем матче с "Севильей" (2:2), Кин раскритиковал подопечных Юргена Клоппа за невнимательность и расхлябанность в обороне. Рой уверен: с такой игрой в защите "красные" провалятся в плей-офф.



"Гол "Севильи" идеально иллюстрирует уязвимость "Ливерпуля", то, почему они не выиграют ничего серьезного. Они банально выключились перед аутом – и пропустили ответный мяч. Такой важный матч, такой важный момент – и опытные игроки просто выключаются из игры. Такие ошибки должны сводить тренера с ума, так обороняются только школьники".



"Сохранять концентрацию, не выключаться – пожалуй, самое легкое в футболе. Все самое тяжелое "Ливерпуль" делал здорово – они создавали моменты, играли на высоких скоростях, оказывали давление. Но делать простые вещи команда, видимо, не умеет".



"О победе в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" уже может забыть. Из группы они выйдут, но в плей-офф клубы уровня "Реала" будут насмехаться над ними", - сообщил Кин BT Sport.