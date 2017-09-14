Кин: "Ливерпуль" может забыть о победе в Лиге Чемпионов"

Юрген Клопп Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "Ливерпуль" может забыть о победе в Лиге Чемпионов - дальше "красных" ждет провал в плей-офф.

После того, как "Ливерпуль" упустил победу в домашнем матче с "Севильей" (2:2), Кин раскритиковал подопечных Юргена Клоппа за невнимательность и расхлябанность в обороне. Рой уверен: с такой игрой в защите "красные" провалятся в плей-офф.

"Гол "Севильи" идеально иллюстрирует уязвимость "Ливерпуля", то, почему они не выиграют ничего серьезного. Они банально выключились перед аутом – и пропустили ответный мяч. Такой важный матч, такой важный момент – и опытные игроки просто выключаются из игры. Такие ошибки должны сводить тренера с ума, так обороняются только школьники".

"Сохранять концентрацию, не выключаться – пожалуй, самое легкое в футболе. Все самое тяжелое "Ливерпуль" делал здорово – они создавали моменты, играли на высоких скоростях, оказывали давление. Но делать простые вещи команда, видимо, не умеет".

"О победе в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" уже может забыть. Из группы они выйдут, но в плей-офф клубы уровня "Реала" будут насмехаться над ними", - сообщил Кин BT Sport.




Метки Кин, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 14.09.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. bobbifirmino 14.09.2017 13:48 # bobbifirmino
    Кин эксперт шо пистец. Любой адекват понимает, чтоб ЛФК выиграть ЛЧ нужно, чтоб акуеть сколько звезд сошлось. Как в 05 например.

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  2. reeker 14.09.2017 13:36 # reeker
    Адекватно.

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  3. hammersmith 14.09.2017 13:28 # hammersmith
    чот дахуя пиздит защитник эвертона

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  4. gin 14.09.2017 13:19 # gin
    Такие вью только больше подстёгивают Клоппа упрямо не менять ничего в обороне команды. Все защитники(кроме возможно Матиаса) полное дно, включая обоих вратарей.

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  5. halamadrid94 14.09.2017 13:14 # halamadrid94
    Если адекватно. Нынешний состав Реала - реально сильнейший из всех , что я знаю. Не по именам , хотя и много сейчас авторитетных игроков с мировым именем , а именно балансом во всех линиях , физической подготовкой , сплоченностью , характером и самое главное - красивой и яркой игрой. Ребята просто выходят и играют в удовольствие. Можно сколько угодно говорить о тренерских способностях Зизу , но факт в том , что он как никто другой причастен ко всем успехам. Я нисколько не исключаю вклад Жозе и Анчелотти , но именно француз с каждой игрой находит новую мотивацию и для себя , и для команды . Наслаждайтесь ее игрой и запомните ее такой , какая она есть сейчас. Этот Реал - одна из лучших команд современности , а возможно даже в истории футбола. Кто знает , а может и лучшая.

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  6. akadam 14.09.2017 13:12 # akadam
    Манк грамотно подстегивает команду, мотивирует. В отличие от Каррагера.

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  7. suarezov 14.09.2017 13:12 # suarezov
    о какой победе говорит Кин хз, с группы выйти будет победа
    Ловренаут

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  8. frisby 14.09.2017 13:07 # frisby
    как фан Ливерпуля скажу что я согласен с ним. ОБОРОНА просто ДНО. в остальном посмотрим.

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  9. lpool14 14.09.2017 13:06 # lpool14
    спасибо кэп

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  10. lancerlancer1 14.09.2017 13:02 # lancerlancer1
    адекватно

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