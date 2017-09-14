Кин: "Ливерпуль" может забыть о победе в Лиге Чемпионов"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "Ливерпуль" может забыть о победе в Лиге Чемпионов - дальше "красных" ждет провал в плей-офф.
После того, как "Ливерпуль" упустил победу в домашнем матче с "Севильей" (2:2), Кин раскритиковал подопечных Юргена Клоппа за невнимательность и расхлябанность в обороне. Рой уверен: с такой игрой в защите "красные" провалятся в плей-офф.
"Гол "Севильи" идеально иллюстрирует уязвимость "Ливерпуля", то, почему они не выиграют ничего серьезного. Они банально выключились перед аутом – и пропустили ответный мяч. Такой важный матч, такой важный момент – и опытные игроки просто выключаются из игры. Такие ошибки должны сводить тренера с ума, так обороняются только школьники".
"Сохранять концентрацию, не выключаться – пожалуй, самое легкое в футболе. Все самое тяжелое "Ливерпуль" делал здорово – они создавали моменты, играли на высоких скоростях, оказывали давление. Но делать простые вещи команда, видимо, не умеет".
"О победе в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" уже может забыть. Из группы они выйдут, но в плей-офф клубы уровня "Реала" будут насмехаться над ними", - сообщил Кин BT Sport.
14.09.2017 13:00
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Последние комментарии:
Кин эксперт шо пистец. Любой адекват понимает, чтоб ЛФК выиграть ЛЧ нужно, чтоб акуеть сколько звезд сошлось. Как в 05 например.
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Адекватно.
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чот дахуя пиздит защитник эвертона
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Такие вью только больше подстёгивают Клоппа упрямо не менять ничего в обороне команды. Все защитники(кроме возможно Матиаса) полное дно, включая обоих вратарей.
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Если адекватно. Нынешний состав Реала - реально сильнейший из всех , что я знаю. Не по именам , хотя и много сейчас авторитетных игроков с мировым именем , а именно балансом во всех линиях , физической подготовкой , сплоченностью , характером и самое главное - красивой и яркой игрой. Ребята просто выходят и играют в удовольствие. Можно сколько угодно говорить о тренерских способностях Зизу , но факт в том , что он как никто другой причастен ко всем успехам. Я нисколько не исключаю вклад Жозе и Анчелотти , но именно француз с каждой игрой находит новую мотивацию и для себя , и для команды . Наслаждайтесь ее игрой и запомните ее такой , какая она есть сейчас. Этот Реал - одна из лучших команд современности , а возможно даже в истории футбола. Кто знает , а может и лучшая.
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Манк грамотно подстегивает команду, мотивирует. В отличие от Каррагера.
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о какой победе говорит Кин хз, с группы выйти будет победа
Ловренаут
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как фан Ливерпуля скажу что я согласен с ним. ОБОРОНА просто ДНО. в остальном посмотрим.
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спасибо кэп
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адекватно
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