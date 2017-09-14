Канте не считает себя лучшим игроком Премьер-Лиги
Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что не видит себя лучшим игроком Премьер-Лиги.
Два последних чемпиона Премьер-Лиги - "Лестер" и "Челси" - полагались на надежную игру Канте в центре поля. Прогресс Нголо развивается такими стремительными темпами, что главный тренер "синих" Антонио Конте уже назвал француза игроком топ-уровня.
Сам Канте не обращает внимания на похвалу и вообще не считает себя лучшим игроком Премьер-Лиги. Нголо уверен, что ему есть, к чему стремиться.
"В футболе очень важно забыть о прошедшей игре и продолжать совершенствоваться. Да, прошлый сезон сложился для меня потрясающе, но это было в прошлом. Теперь мы должны сосредоточиться на будущем".
"Что касается лично меня, то я не считаю себя лучшим игроком Премьер-Лиги. Если честно, меня это даже не волнует. Когда я выхожу на поле или тренировки, я просто выкладываюсь по полной", - цитирует Канте ESPN.
14.09.2017 12:00
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Последние комментарии:
какой же бред
как может быть лучшим тот, кто кроме отбора и беготни ничего не может???
Зидан был лучшим потому что умел на поле все
Роналдо был лучшим потому что умел в атаке всё и лучше всех
Месси был лучшим потому что забивал и отдавал и обыгрывал круче всех
и тд
а этот нигер что себе позволяет? АПЛ сошла с ума когда отдали награду лучшему этому рабу
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Лучший игрок премьер лиги - Кейн
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Какая же умничка!!!!
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