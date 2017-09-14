Канте не считает себя лучшим игроком Премьер-Лиги

Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что не видит себя лучшим игроком Премьер-Лиги.

Два последних чемпиона Премьер-Лиги - "Лестер" и "Челси" - полагались на надежную игру Канте в центре поля. Прогресс Нголо развивается такими стремительными темпами, что главный тренер "синих" Антонио Конте уже назвал француза игроком топ-уровня.



Сам Канте не обращает внимания на похвалу и вообще не считает себя лучшим игроком Премьер-Лиги. Нголо уверен, что ему есть, к чему стремиться.



"В футболе очень важно забыть о прошедшей игре и продолжать совершенствоваться. Да, прошлый сезон сложился для меня потрясающе, но это было в прошлом. Теперь мы должны сосредоточиться на будущем".



"Что касается лично меня, то я не считаю себя лучшим игроком Премьер-Лиги. Если честно, меня это даже не волнует. Когда я выхожу на поле или тренировки, я просто выкладываюсь по полной", - цитирует Канте ESPN.