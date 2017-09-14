Венгер выразил поддержку Уилширу

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил поддержку Джеку Уилширу, отметив психологическую стойкость полузащитника.

Минувшим летом Джек решил не уходить из родного клуба, несмотря на истекающий через год контракт. Уилшир решил сражаться за свое место в планах Венгера, но в новом сезоне пока не сыграл ни минуты.



Свой шанс 25-летний англичанин получит в матче Лиги Европы против "Кельна", накануне которого Венгер похвалил своего подопечного за несгибаемый характер.



"Некоторые после подобного количества проблем со здоровьем, которые были у него, возвращаются как ни в чем не бывало, другие оказываются травмированы на всю свою жизнь".



"Это как автомобильная авария. Некоторые больше не хотят садиться за руль, другие берут машину и снова ездят. Это зависит от индивидуальных особенностей".



"Его недостаток в том, что он долго отсутствовал, но есть и преимущества. Ведь теперь он лучше знает свой организм, он стал более профессионален и знает, сколько времени ему требуется на возвращение в строй. Это сделало его более терпеливым".



"Вы определенно видели, как он играл против "Барселоны" (в 2011 году). Вот его игра. Ему достаточно небольшого рывка, чтобы оторваться от соперника и перейти в атаку, а для этого нужно, чтобы твои ноги слушались тебя".



"Если он будет свободен от травм, то вернется на свой уровень. Он уже возвращается к своему уровню на тренировках. Он голоден и резок. Он пока не в своем лучшем состоянии, но приближается к нему. Он наслаждается тем, что снова в строю, он сражается за свое место, и его тренировки производят положительное впечатление".



"Он всегда находился под громадным давлением из-за того, что от него много требовали и ожидали скорейшего возвращения. Позитив в том, что сейчас такого рода давления больше нет", — цитирует Венгера Daily Mail.