Беллерин призывает не вычеркивать "Арсенал" из числа претендентов на титул

Эктор Беллерин Крайний защитник "Арсенала" Эктор Беллерин призвал не вычеркивать свою команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги.

Неубедительный старт "канонирами" в новом сезоне заставил усомниться в реальности притязаний команды Арсена Венгера на титул, однако в преддверии дерби с "Челси" Беллерин выразил уверенность, что "Арсенал" способен кардинально изменить ситуацию, как это удалось "синим" год назад.

"Челси" тоже неважно начинал прошлый сезон. Их много критиковали, как и их нового тренера. Затем, после плохого старта, они выиграли 13 матчей подряд, заставив восхищаться собой. Поэтому не имеет значения, как ты начинаешь. Имеет значение твоя стабильность на протяжении сезона и то, как ты заканчиваешь его. Именно за счет этого "Челси" выиграл лигу".

"Впереди еще много матчей. Сейчас сыграно только четыре матча, и шесть набранных очков могут оказаться очень ценными. Тот, кто исключает нас из числа претендентов на титул, не понимает футбол", — сообщил Беллерин Sky Sports.



Метки Арсенал, Беллерин, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2017 10:00

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  1. hammersmith 14.09.2017 10:05 # hammersmith
    новый Ван Дейк

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  2. van-der-slav 14.09.2017 10:04 # van-der-slav
    Победа арсенала в апл будет большим сюрпризом чем победа лестера. Слишком арсенал очевидный

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  3. bekzhan 14.09.2017 10:02 # bekzhan
    пилите ничейку на СБ

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  4. mixmaster 14.09.2017 10:01 # mixmaster
    Изучайте процессы, добавил он для читателей фапли)

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