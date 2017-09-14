Беллерин призывает не вычеркивать "Арсенал" из числа претендентов на титул

Крайний защитник "Арсенала" Эктор Беллерин призвал не вычеркивать свою команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги.

Неубедительный старт "канонирами" в новом сезоне заставил усомниться в реальности притязаний команды Арсена Венгера на титул, однако в преддверии дерби с "Челси" Беллерин выразил уверенность, что "Арсенал" способен кардинально изменить ситуацию, как это удалось "синим" год назад.



"Челси" тоже неважно начинал прошлый сезон. Их много критиковали, как и их нового тренера. Затем, после плохого старта, они выиграли 13 матчей подряд, заставив восхищаться собой. Поэтому не имеет значения, как ты начинаешь. Имеет значение твоя стабильность на протяжении сезона и то, как ты заканчиваешь его. Именно за счет этого "Челси" выиграл лигу".



"Впереди еще много матчей. Сейчас сыграно только четыре матча, и шесть набранных очков могут оказаться очень ценными. Тот, кто исключает нас из числа претендентов на титул, не понимает футбол", — сообщил Беллерин Sky Sports.