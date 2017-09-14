Почеттино надеется, что с разговорами о проклятии "Уэмбли" покончено

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется, что победа 3:1 над дортмундской "Боруссией" в Лиге Чемпионов прекратит разговоры о каком-либо проклятии, связанном с "Уэмбли".

Всего одно очко, набранное в двух домашних матчах Премьер-Лиги этого сезона, заставило снова говорить о том, что "шпоры" испытывают определенного рода психологические проблемы, играя на "Уэмбли".



Однако Почеттино надеется, что победой в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" положил конец этим разговорам. Маурисио очень доволен стартом своей команды в турнире.



"Может быть, теперь люди прекратят говорить о проклятиях, которые якобы были с нами последний год. Великолепно, что мы добились победы, и не только из-за трех очков. Надеюсь, это положит конец разговорам, которые велись вокруг команды и клуба".



"Очень, очень важно, что мы стартовали таким образом. Было так важно набрать три очка против такой великолепной команды, как дортмундская "Боруссия", которая обладает невероятными игроками".



"Это имеет огромное значение для нашей уверенности в себе. Было очень важно ответить всем сомневающимся. Это правда, что игра была тяжелой, и соперник доминировал. Однако мы были очень эффективны возле чужих ворот, и важно, что нам удалось найти путь к победе", — цитирует Почеттино The Telegraph.