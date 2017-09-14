Селюк: "Туре в отличной форме"

Агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитник Яя Туре находится в отличной форме и готов играть за "Манчестер Сити".

В этом сезоне клиент Селюка еще не сыграл ни одной минуты за "горожан" и даже не поехал с командой к "Фейеноорду" на первый матч группового этапа Лиги Чемпионов.



Объясняя отсутствие Яя в Роттердаме, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола отказался назвать точную причину, лишь намекнув на свое недовольство самоотдачей ивуарийского ветерана на тренировках.



Слова Гвардиолы вызвали немедленную реакцию у Селюка, с которым они заочно ругались в прессе год назад. Агент уверяет, что Туре в полном порядке и ждет своего шанса сыграть.



"Яя в отличной форме. Он докажет это. Он готов играть. Решать Гвардиоле", — написал Селюк в Твиттере.