Погба пропустит до полутора месяцев

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра, полученной в матче Лиги Чемпионов против "Базеля" в минувший вторник.

Напомним, 24-летний француз покинул поле "Олд Траффорд" уже на 19-й минуте матча, завершившегося убедительной победой "красных дьяволов" со счетом 3:0. Со стадиона Погба и вовсе уезжал на костылях.

Как сообщает BBC, в среду Поль прошел углубленное обследование, которое подтвердило повреждение икроножной мышцы. Подобную травму Погба получил в матче Лиги Европы против "Ростова" в марте, вернувшись в строй за три недели.

На сей раз на восстановление ведущему игроку "Юнайтед" потребуется больше времени — от одного месяца до шести недель. Точный срок будет определен после дополнительных медицинских тестов.

Таким образом, в случае возвращения в строй за месяц Погба пропустит матчи Премьер-Лиги против "Эвертона", "Саутгемптона" и "Кристал Пэлас", поединок 3-го раунда Кубка Лиги против "Бертона" и выезд в Москву к ЦСКА в рамках Лиги Чемпионов. Также Поль не поможет сборной Франции во встречах с Болгарией и Белоруссией.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2017 07:05

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Последние комментарии:




  1. dragonishka 14.09.2017 08:07 # dragonishka
    Хуево. Здоровья.

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  2. golokante 14.09.2017 07:54 # golokante
    Бля, Ливер, что с вами. Заебали уже косячить.

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  3. sellman 14.09.2017 07:50 # sellman
    Привет, панины

    Англия в Европе: 6:0, 4:0, 3:0, 3:1 и .... 2:2
    ЛФК такой позорник, просто ничтожество-клубишко с тренером-собутыльником.

    В матче, где счет как минимум должен быть 3:1, играют 2:2
    Вот пруф: http://fapl.ru/posts/57275/?c=1#c6495812

    Мелвуд, лфк-обсосы, выходите, расскажите расклады на ЛЧ

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  4. hammersmith 14.09.2017 07:39 # hammersmith
    Дарлингтон 3 - 0 Юнайтед оф Манчестер

    сасай, скум

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  5. suru-ziy544 14.09.2017 07:34 # suru-ziy544
    жуткий топарь

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  6. sparky 14.09.2017 07:33 # sparky
    Здоровья.

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  7. bluebload 14.09.2017 07:31 # bluebload
    Ну естественно , это же вам не какие-то Канты с Бакайоками за 1,5-2 недели выздоравливать , дорогую мебель надо дольше реставрировать

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  8. largo-winch 14.09.2017 07:31 # largo-winch
    Дорогое стекло. Здоровья докторам

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  9. geronimo 14.09.2017 07:26 # geronimo
    Ссуцкий ожидаемо сосет в Англии. Уволят ближе к зиме с позором.

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  10. deathshot19 14.09.2017 07:23 # deathshot19
    Здоровья манку.

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  11. suarezov 14.09.2017 07:15 # suarezov
    Эррера заменит

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  12. reams 14.09.2017 07:12 # reams
    Переживем

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