Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра, полученной в матче Лиги Чемпионов против "Базеля" в минувший вторник.

Напомним, 24-летний француз покинул поле "Олд Траффорд" уже на 19-й минуте матча, завершившегося убедительной победой "красных дьяволов" со счетом 3:0. Со стадиона Погба и вовсе уезжал на костылях.



Как сообщает BBC, в среду Поль прошел углубленное обследование, которое подтвердило повреждение икроножной мышцы. Подобную травму Погба получил в матче Лиги Европы против "Ростова" в марте, вернувшись в строй за три недели.



На сей раз на восстановление ведущему игроку "Юнайтед" потребуется больше времени — от одного месяца до шести недель. Точный срок будет определен после дополнительных медицинских тестов.



Таким образом, в случае возвращения в строй за месяц Погба пропустит матчи Премьер-Лиги против "Эвертона", "Саутгемптона" и "Кристал Пэлас", поединок 3-го раунда Кубка Лиги против "Бертона" и выезд в Москву к ЦСКА в рамках Лиги Чемпионов. Также Поль не поможет сборной Франции во встречах с Болгарией и Белоруссией.