Погба пропустит до полутора месяцев
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра, полученной в матче Лиги Чемпионов против "Базеля" в минувший вторник.
Напомним, 24-летний француз покинул поле "Олд Траффорд" уже на 19-й минуте матча, завершившегося убедительной победой "красных дьяволов" со счетом 3:0. Со стадиона Погба и вовсе уезжал на костылях.
Как сообщает BBC, в среду Поль прошел углубленное обследование, которое подтвердило повреждение икроножной мышцы. Подобную травму Погба получил в матче Лиги Европы против "Ростова" в марте, вернувшись в строй за три недели.
На сей раз на восстановление ведущему игроку "Юнайтед" потребуется больше времени — от одного месяца до шести недель. Точный срок будет определен после дополнительных медицинских тестов.
Таким образом, в случае возвращения в строй за месяц Погба пропустит матчи Премьер-Лиги против "Эвертона", "Саутгемптона" и "Кристал Пэлас", поединок 3-го раунда Кубка Лиги против "Бертона" и выезд в Москву к ЦСКА в рамках Лиги Чемпионов. Также Поль не поможет сборной Франции во встречах с Болгарией и Белоруссией.
14.09.2017 07:05
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Хуево. Здоровья.
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Бля, Ливер, что с вами. Заебали уже косячить.
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Привет, панины
Англия в Европе: 6:0, 4:0, 3:0, 3:1 и .... 2:2
ЛФК такой позорник, просто ничтожество-клубишко с тренером-собутыльником.
В матче, где счет как минимум должен быть 3:1, играют 2:2
Вот пруф: http://fapl.ru/posts/57275/?c=1#c6495812
Мелвуд, лфк-обсосы, выходите, расскажите расклады на ЛЧ
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Дарлингтон 3 - 0 Юнайтед оф Манчестер
сасай, скум
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жуткий топарь
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Здоровья.
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Ну естественно , это же вам не какие-то Канты с Бакайоками за 1,5-2 недели выздоравливать , дорогую мебель надо дольше реставрировать
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Дорогое стекло. Здоровья докторам
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Ссуцкий ожидаемо сосет в Англии. Уволят ближе к зиме с позором.
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Здоровья манку.
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Эррера заменит
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Переживем
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