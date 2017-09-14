Гвардиола: "Де Брюйне один из лучших игроков, что я только видел"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил восхищение своим полузащитником Кевином Де Брюйне, назвав того одним из лучших игроков, что он только видел в своей жизни.

26-летний игрок сборной Бельгии великолепно начал новый сезон, отметившись двумя результативными передачами в Премьер-Лиге, а также ассистировав Джону Стоунсу в победном матче Лиги Чемпионов против "Фейеноорда" в среду вечером (0:4).



Прошлый сезон Кевин тоже начинал похожим образом, но после Рождества заметно сдал, однако Гвардиола уверен, что на сей раз Де Брюйне не потеряет свою форму.



"Кевин — один из лучших игроков, что я только видел в своей жизни. В том плане, что он умеет абсолютно все, все. Он игрок самого, самого высокого уровня. Я так горжусь и так счастлив, что он с нами".



"Он стабильный игрок, он такой большой профессионал, он любит играть в футбол, он живет футболом и на этом сосредоточен".



"Возможно, в прошлом году у него и были небольшие колебания формы. Возможно, это из-за того, что мы не выигрывали все те матчи, которые заслуживали. Но в этом сезоне — не только с его старта, но еще с предсезонного периода, со Штатов и Манчестера — он так стабилен", — цитирует Гвардиолу The Independent.