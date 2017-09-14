Анчелотти задумывается о возвращении в Премьер-Лигу

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти постарается найти себе работу в Премьер-Лиге, если после окончания этого сезона чемпионы Бундеслиги досрочно расторгнут его контракт.

Едва начался этот сезон, как будущее Анчелотти стало предметом интенсивных спекуляций. Пресса принялась сватать Карло в Китай, называя в качестве его сменщика в Мюнхене 30-летнего Юлиана Нагельсманна из "Хоффенхайма".



Как сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники, Анчелотти счастлив в "Баварии" и не планирует оставлять свой пост, однако 58-летнему итальянцу вполне может быть указано на дверь, если он не преуспеет в Лиге Чемпионов в этом сезоне.



Если Карло не выполнит поставленных перед ним турнирных задач, то "Бавария" будет готова воспользоваться своей опцией по досрочному прекращению трехлетнего контракта экс-наставника "Челси". При таком раскладе приоритетом для Анчелотти станет возвращение в Премьер-Лигу.



Достоверно известно, что в прошлом интерес к Анчелотти проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", однако на сей на доступность Карло может обратить "Арсенал", где будущее Арсена Венгера по-прежнему выглядит неопределенным, несмотря на новый двухлетний контракт.



Добавим, что Анчелотти возглавляет "Баварию" с 2016 года, когда он пришел на место Хосепа Гвардиолы, отправившегося в "Манчестер Сити".