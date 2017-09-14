Клопп: "Мы будем набирать очки с такой игрой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не сильно печалится по поводу ничьи против "Севильи" и даже не имеет особых претензий к своим защитникам.

На протяжении большей части матча на "Энфилде" подопечные Клоппа владели подавляющим преимуществом, имев уйму моментов и не реализовав пенальти. "Севилья" же забила практически все, что создала, и домой вернулась с очком — 2:2.



В случае с обоими пропущенными голами "Ливерпуль" оборонялся просто ужасно, однако Клопп не винит своих подопечных и верит, что "красные" должны остаться верны такой игре.



"На протяжении 85-86 минут это была игра, достойная победы. Команда играла хорошо против хорошего соперника. У нас были ответы на все возникающие вопросы, за исключением голов. Я должен посмотреть повторы. Было неприятно пропускать. На мой взгляд, игра была интересной, каждый мог видеть наше желание и страсть, но мы получили только очко".



"Мы знаем, что должны прибавить, но у нас большой потенциал, и мы можем над этим работать. Это ничья, которая не радует, но по большей части наша игра меня устроила".



"Не имеет смысла слишком печалиться, нужно принять это. Это не то, чего мы хотели, или чего мы заслуживали. Соперник имел два момента, не более, поэтому мы были командой, которая доминировала и хорошо оборонялась".



"Мы хорошо контратакуем, и нам не повезло стартовать таким образом. Подобные вещи случаются, но важнее всего твоя реакция на них".



"Мы могли забить больше, но если мы продолжим играть таким образом, то будем набирать очки, хотя в данный момент мы не чувствуем, что играем идеально", — цитирует Клоппа BBC.