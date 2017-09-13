"Ливерпуль" упустил победу против "Севильи"

"Ливерпуль" обиднейшим образом упустил победу в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Севильи", которая сполна воспользовалась грубейшими ошибками мерсисайдцев в обороне — 2:2.

Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал на субботнее унижение от "Манчестер Сити" тремя перестановками, доверившись Лорису Кариусу, Джо Гомесу и Деяну Ловрену, которые появились вместо Симона Миньоле, Трента Александер-Арнольда и Рагнара Клавана. Филиппе Коутиньо расположился на лавке.



Обновленная Клоппом линия обороны не продержалась и пяти минут. Пытаясь прервать прострел с фланга, Ловрен махнул ногой мимо мяча, что позволило Виссаму Бен-Йеддеру пробить по пустым воротам со считанных метров — 0:1.



"Ливерпуль" пошел большими силами отыгрываться и довольно легко сравнял счет. На 21-й минуте Альберто Морено рванул в штрафную, где получил ответную передачу от Джордана Хендерсона и тот же прострелил к ближней штанге на Роберто Фирмино, который в касание поразил ворота — 1:1.



Почти сразу же хозяева могли выйти вперед, но Эмре Джан из выгодной позиции внутри штрафной площади не попал в дальний угол ворот.



"Красные" смотрелись гораздо предпочтительнее, перестав нервничать в обороне, и на 37-й минуте все-таки забили второй гол. Мохамед Салах выцарапал мяч у Стивена Нзонзи, а затем нанес удар с дистанции. Рикошет от Симона Кьяера не оставил голкиперу шансов на спасение — 2:1.



В остатке тайма Садио Мане заработал для хозяев пенальти — Николас Пареха, обороняясь против сенегальца, сыграл рукой. Однако Фирмино с 11-метровой отметки пробил в штангу.



Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил утюжить своего соперника. Временами мяч просто метался по штрафной гостей, и те не могли ничего с этим поделать. Только везение уберегало "Севилью" от третьего пропущенного гола.



А на 72-й минуте игра приняла неожиданный поворот. "Севилья" провела редчайшую атаку, и защитники "красных" великодушно расступились перед Хоакином Корреа, который из центра штрафной расстрелял Кариуса — 2:2.



Спасать матч Клопп отправил Коутиньо, однако "Севилья" полностью закрылась и больше не допустила ошибок, сохранив ничейный результат. Уже в компенсированное время у Гомеса сдали нервны, и он заработал удаление.



"Ливерпуль" набрал очко, однако эта ничья воспринимается как поражение, ведь "красные" были гораздо ближе к победе. "Севилья" сыграла гораздо эффективнее, воспользовавшись дырами в обороне соперника.



"Ливерпуль" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 2:2 (2:1)



Голы: Фирмино 21, Салах 37 — Бен-Йеддер 5, Корреа 72.



"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Морено, Вейналдум, Джан (Коутиньо 76), Хендерсон, Салах (Окслейд-Чемберлен 89), Мане (Старридж 84), Фирмино.



"Севилья": Рико, Меркадо, Пареха, Кьяер, Эскудео, Писарро (Сарабия 45), Нзонзи, Банега, Навас (Коршья 83), Бен-Йеддер (Муриэль 69), Корреа.



Предупреждения: Морено, Гомес — Меркадо, Пареха, Банега.



Удаление: Гомес 90.