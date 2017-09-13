"Ливерпуль" упустил победу против "Севильи"
"Ливерпуль" обиднейшим образом упустил победу в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Севильи", которая сполна воспользовалась грубейшими ошибками мерсисайдцев в обороне — 2:2.
Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал на субботнее унижение от "Манчестер Сити" тремя перестановками, доверившись Лорису Кариусу, Джо Гомесу и Деяну Ловрену, которые появились вместо Симона Миньоле, Трента Александер-Арнольда и Рагнара Клавана. Филиппе Коутиньо расположился на лавке.
Обновленная Клоппом линия обороны не продержалась и пяти минут. Пытаясь прервать прострел с фланга, Ловрен махнул ногой мимо мяча, что позволило Виссаму Бен-Йеддеру пробить по пустым воротам со считанных метров — 0:1.
"Ливерпуль" пошел большими силами отыгрываться и довольно легко сравнял счет. На 21-й минуте Альберто Морено рванул в штрафную, где получил ответную передачу от Джордана Хендерсона и тот же прострелил к ближней штанге на Роберто Фирмино, который в касание поразил ворота — 1:1.
Почти сразу же хозяева могли выйти вперед, но Эмре Джан из выгодной позиции внутри штрафной площади не попал в дальний угол ворот.
"Красные" смотрелись гораздо предпочтительнее, перестав нервничать в обороне, и на 37-й минуте все-таки забили второй гол. Мохамед Салах выцарапал мяч у Стивена Нзонзи, а затем нанес удар с дистанции. Рикошет от Симона Кьяера не оставил голкиперу шансов на спасение — 2:1.
В остатке тайма Садио Мане заработал для хозяев пенальти — Николас Пареха, обороняясь против сенегальца, сыграл рукой. Однако Фирмино с 11-метровой отметки пробил в штангу.
Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил утюжить своего соперника. Временами мяч просто метался по штрафной гостей, и те не могли ничего с этим поделать. Только везение уберегало "Севилью" от третьего пропущенного гола.
А на 72-й минуте игра приняла неожиданный поворот. "Севилья" провела редчайшую атаку, и защитники "красных" великодушно расступились перед Хоакином Корреа, который из центра штрафной расстрелял Кариуса — 2:2.
Спасать матч Клопп отправил Коутиньо, однако "Севилья" полностью закрылась и больше не допустила ошибок, сохранив ничейный результат. Уже в компенсированное время у Гомеса сдали нервны, и он заработал удаление.
"Ливерпуль" набрал очко, однако эта ничья воспринимается как поражение, ведь "красные" были гораздо ближе к победе. "Севилья" сыграла гораздо эффективнее, воспользовавшись дырами в обороне соперника.
"Ливерпуль" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 2:2 (2:1)
Голы: Фирмино 21, Салах 37 — Бен-Йеддер 5, Корреа 72.
"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Морено, Вейналдум, Джан (Коутиньо 76), Хендерсон, Салах (Окслейд-Чемберлен 89), Мане (Старридж 84), Фирмино.
"Севилья": Рико, Меркадо, Пареха, Кьяер, Эскудео, Писарро (Сарабия 45), Нзонзи, Банега, Навас (Коршья 83), Бен-Йеддер (Муриэль 69), Корреа.
Предупреждения: Морено, Гомес — Меркадо, Пареха, Банега.
Удаление: Гомес 90.
13.09.2017 23:50
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Последние комментарии:
Тем временем пришёл конец МЮ. Погба пропустит до 6 недель из-за травмы.
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и снова Севилья, дома, лепота
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Тем временем Леня проeбал еще один матч, таким темпом попрут его через пару недель.
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Отскочил Ливерпуль то
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Как всегда позорчт англию
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Со вторым голом ливеру повезло, не будь рикошета вратарь брал его, считай колбаса отскочила. В Испании колбасных покрошат как на салат оливье.
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В ле эту колбасу, с такой защитой в лч только позорить англию.
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Севилья - середняк в Испании.
Красная помойка levirpool - середняк в Англии.
2-2.
Это же не синяя помойка chelsia,.которая выносит топарей себе равных, вроде Карабаха.
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42' Фирмино Р. (Незабитый пенальти)
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в то время как 23 млн Заппакоста в 1 матче забивает гол и отдает ассист,
40 млн аоч уже 2-ю игру сидит на лавке) меня просто разрывает от кекания!))
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Ливерпуль педики.
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ливерпоол позорище.
короли в лице мю и ттх опять тащат англию в лч.
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Защита = ипальниику Клоппа. Позор.
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Может клопп реально топ, но клуб не его амбиций.
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а че там у челси, колбасники?
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НАМ НЕНУЖНА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, У НАС ПРИОРИТЕТ АПЛ(С)какой-то скауцер.
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Как сыграл Арсенал?
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ОКС не помог? столько шума было)))))))))
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Клопп знал, что в параллельном матче тоже ничья, поэтому и юзанул 1-1 для интриги!
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Всех адекватных болельщиков , с победами команд ! Жаль только Ливер не победил. А такое преимущество было . Но ничего , турнир только начинается , не унывать !
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