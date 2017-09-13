"Ливерпуль" упустил победу против "Севильи"

Роберто Фирмино "Ливерпуль" обиднейшим образом упустил победу в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Севильи", которая сполна воспользовалась грубейшими ошибками мерсисайдцев в обороне — 2:2.

Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал на субботнее унижение от "Манчестер Сити" тремя перестановками, доверившись Лорису Кариусу, Джо Гомесу и Деяну Ловрену, которые появились вместо Симона Миньоле, Трента Александер-Арнольда и Рагнара Клавана. Филиппе Коутиньо расположился на лавке.

Обновленная Клоппом линия обороны не продержалась и пяти минут. Пытаясь прервать прострел с фланга, Ловрен махнул ногой мимо мяча, что позволило Виссаму Бен-Йеддеру пробить по пустым воротам со считанных метров — 0:1.

"Ливерпуль" пошел большими силами отыгрываться и довольно легко сравнял счет. На 21-й минуте Альберто Морено рванул в штрафную, где получил ответную передачу от Джордана Хендерсона и тот же прострелил к ближней штанге на Роберто Фирмино, который в касание поразил ворота — 1:1.

Почти сразу же хозяева могли выйти вперед, но Эмре Джан из выгодной позиции внутри штрафной площади не попал в дальний угол ворот.

"Красные" смотрелись гораздо предпочтительнее, перестав нервничать в обороне, и на 37-й минуте все-таки забили второй гол. Мохамед Салах выцарапал мяч у Стивена Нзонзи, а затем нанес удар с дистанции. Рикошет от Симона Кьяера не оставил голкиперу шансов на спасение — 2:1.

В остатке тайма Садио Мане заработал для хозяев пенальти — Николас Пареха, обороняясь против сенегальца, сыграл рукой. Однако Фирмино с 11-метровой отметки пробил в штангу.

Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил утюжить своего соперника. Временами мяч просто метался по штрафной гостей, и те не могли ничего с этим поделать. Только везение уберегало "Севилью" от третьего пропущенного гола.

А на 72-й минуте игра приняла неожиданный поворот. "Севилья" провела редчайшую атаку, и защитники "красных" великодушно расступились перед Хоакином Корреа, который из центра штрафной расстрелял Кариуса — 2:2.

Спасать матч Клопп отправил Коутиньо, однако "Севилья" полностью закрылась и больше не допустила ошибок, сохранив ничейный результат. Уже в компенсированное время у Гомеса сдали нервны, и он заработал удаление.

"Ливерпуль" набрал очко, однако эта ничья воспринимается как поражение, ведь "красные" были гораздо ближе к победе. "Севилья" сыграла гораздо эффективнее, воспользовавшись дырами в обороне соперника.

"Ливерпуль" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 2:2 (2:1)

Голы: Фирмино 21, Салах 37 — Бен-Йеддер 5, Корреа 72.

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Морено, Вейналдум, Джан (Коутиньо 76), Хендерсон, Салах (Окслейд-Чемберлен 89), Мане (Старридж 84), Фирмино.

"Севилья": Рико, Меркадо, Пареха, Кьяер, Эскудео, Писарро (Сарабия 45), Нзонзи, Банега, Навас (Коршья 83), Бен-Йеддер (Муриэль 69), Корреа.

Предупреждения: Морено, Гомес — Меркадо, Пареха, Банега.

Удаление: Гомес 90.



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2017 23:50

Количество просмотров Просмотров: 1959

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Последние комментарии:




  1. diablo182 14.09.2017 00:41 # diablo182
    Тем временем пришёл конец МЮ. Погба пропустит до 6 недель из-за травмы.

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  2. mancunia-planet 14.09.2017 00:22 # mancunia-planet
    и снова Севилья, дома, лепота

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  3. role-playin 14.09.2017 00:17 # role-playin
    Тем временем Леня проeбал еще один матч, таким темпом попрут его через пару недель.

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  4. royalgunner 14.09.2017 00:17 # royalgunner
    Отскочил Ливерпуль то

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  5. maxvel 14.09.2017 00:13 # maxvel
    Как всегда позорчт англию

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  6. kojan 14.09.2017 00:09 # kojan
    Со вторым голом ливеру повезло, не будь рикошета вратарь брал его, считай колбаса отскочила. В Испании колбасных покрошат как на салат оливье.

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  7. role-playin 14.09.2017 00:09 # role-playin
    В ле эту колбасу, с такой защитой в лч только позорить англию.

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  8. valar-morghulis 14.09.2017 00:06 # valar-morghulis
    Севилья - середняк в Испании.
    Красная помойка levirpool - середняк в Англии.
    2-2.
    Это же не синяя помойка chelsia,.которая выносит топарей себе равных, вроде Карабаха.

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  9. hammersmith 14.09.2017 00:05 # hammersmith
    42' Фирмино Р. (Незабитый пенальти)

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  10. bezviz 14.09.2017 00:04 # bezviz
    в то время как 23 млн Заппакоста в 1 матче забивает гол и отдает ассист,
    40 млн аоч уже 2-ю игру сидит на лавке) меня просто разрывает от кекания!))

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  11. reeker 14.09.2017 00:04 # reeker
    Ливерпуль педики.

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  12. mdfjvnlabngmlas 14.09.2017 00:03 # mdfjvnlabngmlas
    ливерпоол позорище.
    короли в лице мю и ттх опять тащат англию в лч.

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  13. lfcmikki14 14.09.2017 00:02 # lfcmikki14
    Защита = ипальниику Клоппа. Позор.

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  14. awesome-arsenal 14.09.2017 00:00 # awesome-arsenal
    Может клопп реально топ, но клуб не его амбиций.

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  15. thegodfather 13.09.2017 23:59 # thegodfather
    а че там у челси, колбасники?

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  16. kingoflondon 13.09.2017 23:59 # kingoflondon
    НАМ НЕНУЖНА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, У НАС ПРИОРИТЕТ АПЛ(С)какой-то скауцер.

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  17. reeker 13.09.2017 23:59 # reeker
    Как сыграл Арсенал?

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  18. gjchancel 13.09.2017 23:59 # gjchancel
    ОКС не помог? столько шума было)))))))))

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  19. kos9k 13.09.2017 23:58 # kos9k
    Клопп знал, что в параллельном матче тоже ничья, поэтому и юзанул 1-1 для интриги!

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  20. halamadrid94 13.09.2017 23:57 # halamadrid94
    Всех адекватных болельщиков , с победами команд ! Жаль только Ливер не победил. А такое преимущество было . Но ничего , турнир только начинается , не унывать !

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