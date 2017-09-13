"Тоттенхэм" одолел "Боруссию" благодаря дублю Кейна

Третий в сезоне дубль Харри Кейна помог "Тоттенхэму" преодолеть проклятье "Уэмбли" и обыграть дортмундскую "Боруссию" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов — 3:1.

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино устроил дебют для Сержа Орье, который заменил на правом краю обороны Кирана Триппьера. Вместо дисквалифицированного Деле Алли вышел Сон Хен Мин, а Мусса Дембеле вытеснил в запас Муссу Сиссоко.



Начало матча на "Уэмбли" получилось сумасшедшим — зрители увидели три быстрых гола, которые были забитые тремя первыми ударами в створ.



Все началось с того, что Сон вошел в штрафную по левому краю, на рывке избавился от защитника и сильно пробил в ближний угол ворот — 1:0. Ответом "Боруссии" на это стал прекрасный дальний удар Андрея Ярмоленко — 1:1.



Однако уже на 15-й минуте Харри Кейн совершил сольный прорыв к чужим воротам и, словно не заметив двух защитников, мощным ударом поразил ближний угол ворот — 2:1.



После яркого начала игра несколько успокоилась. "Боруссия" больше владела мячом и действовала острее. До перерыва усилиями Кристиана Пулишича гости забили еще один гол, но он был отменен из-за офсайда.



Начало второго тайма осталось за хозяевами, но это не помешало "Боруссии" снова забить гол, который не был засчитан. Решение арбитров зафиксировать вне игры у Пьер-Эмерика Обамеянга показалось ошибочным.



Так или иначе, но на 60-й минуте "Тоттенхэм" сделал разницу в счете комфортной. Получив мяч на линии штрафной, Кейн сделал несколько шагов вглубь площадки, а затем пробил низом в дальний угол ворота — 3:1.



В остатке матча "шпоры" предпочли сыграть надежно и победу отстояли — правда, дорогой ценой, ведь Ян Вертонген был удален с поля за удар локтем Марио Гетце.



В некотором смысле "Тоттенхэму" повезло добиться победы, ведь "Боруссия" продолжительными отрезками владела инициативой и мячом, а два ее гола были отменены спорным образом. "Уэмбли" задолжал "шпорам" удачу, которая в этот вечер была на их стороне.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — 3:1 (2:1)



Голы: Сон 4, Кейн 15, 60 — Ярмоленко 11.



"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье, Дайер, Дембеле, Дэвис, Эриксен, Сон (Сиссоко 83), Кейн (Льоренте 87).



"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Топрак (Загаду 80), Толян, Шахин, Дауд (Кастро 72), Кагава (Гетце 66), Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.



Предупреждения: Дайер, Вертонген — Толян, Кастро.



Удаление: Вертонген 90.