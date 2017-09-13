"Тоттенхэм" одолел "Боруссию" благодаря дублю Кейна
Третий в сезоне дубль Харри Кейна помог "Тоттенхэму" преодолеть проклятье "Уэмбли" и обыграть дортмундскую "Боруссию" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов — 3:1.
Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино устроил дебют для Сержа Орье, который заменил на правом краю обороны Кирана Триппьера. Вместо дисквалифицированного Деле Алли вышел Сон Хен Мин, а Мусса Дембеле вытеснил в запас Муссу Сиссоко.
Начало матча на "Уэмбли" получилось сумасшедшим — зрители увидели три быстрых гола, которые были забитые тремя первыми ударами в створ.
Все началось с того, что Сон вошел в штрафную по левому краю, на рывке избавился от защитника и сильно пробил в ближний угол ворот — 1:0. Ответом "Боруссии" на это стал прекрасный дальний удар Андрея Ярмоленко — 1:1.
Однако уже на 15-й минуте Харри Кейн совершил сольный прорыв к чужим воротам и, словно не заметив двух защитников, мощным ударом поразил ближний угол ворот — 2:1.
После яркого начала игра несколько успокоилась. "Боруссия" больше владела мячом и действовала острее. До перерыва усилиями Кристиана Пулишича гости забили еще один гол, но он был отменен из-за офсайда.
Начало второго тайма осталось за хозяевами, но это не помешало "Боруссии" снова забить гол, который не был засчитан. Решение арбитров зафиксировать вне игры у Пьер-Эмерика Обамеянга показалось ошибочным.
Так или иначе, но на 60-й минуте "Тоттенхэм" сделал разницу в счете комфортной. Получив мяч на линии штрафной, Кейн сделал несколько шагов вглубь площадки, а затем пробил низом в дальний угол ворота — 3:1.
В остатке матча "шпоры" предпочли сыграть надежно и победу отстояли — правда, дорогой ценой, ведь Ян Вертонген был удален с поля за удар локтем Марио Гетце.
В некотором смысле "Тоттенхэму" повезло добиться победы, ведь "Боруссия" продолжительными отрезками владела инициативой и мячом, а два ее гола были отменены спорным образом. "Уэмбли" задолжал "шпорам" удачу, которая в этот вечер была на их стороне.
"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — 3:1 (2:1)
Голы: Сон 4, Кейн 15, 60 — Ярмоленко 11.
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье, Дайер, Дембеле, Дэвис, Эриксен, Сон (Сиссоко 83), Кейн (Льоренте 87).
"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Топрак (Загаду 80), Толян, Шахин, Дауд (Кастро 72), Кагава (Гетце 66), Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.
Предупреждения: Дайер, Вертонген — Толян, Кастро.
Удаление: Вертонген 90.
13.09.2017 23:45
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Последние комментарии:
Выбрал именно этот матч и не прогадал, игра класс. Только вот судейство ппц, а это же ЛЧ. Не засчитали чистый гол Боруссии.
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хорошее начало
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Хорошая победа. В первом тайме пришлось выдерживать мощный прессинг Боруссии и мяч почти не держался. Но оборонялись четко и практически не давали противнику шансов. Да пропустили, но там у Ярмоленко удар получился просто неберущийся. Хотя надо заметить что в процессе развития голевой атаки у игрока Боруссии был офсайд, но боковой проморгал. Впрочем его напарник во втором тайме вернул должок непонятно где увидев офсайд когда забивал Обамеянг. Был еще момент когда Льоис потащил после удара того же Обамеянга и в целом все. Голевых моментов у Боруссии больше не было. А во втором тайме они явно подсели физически и наши не только закрепили победу, но и имели шансы сделать счет вообще неприличным.
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Молорики.
Надеюсь, выстрелят в этом сезоне
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миха, убирай этих позорников с главной
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А где новости про ливерпоол? Опять Севилья на классе откарала.
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Отлично, проклятье Уэмбли сняли! Всех с победой.
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только красная помойка levirpool по традиции зашкварилась у себя на стандионе.
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чет состав у БД совсем говнетцо, скатились кароч в середняка
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Боковой судейка помог.
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Отскок шпрот.
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хорошая игра была.
Лучший выбор для нейтрального зрителя
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изи катка, не то что лфксру
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