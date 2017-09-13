"Сити" разгромил "Фейеноорд"

Джон Стоунс "Манчестер Сити" стартовал в Лиге Чемпионов с очень легкой победы над "Фейеноордом" — 0:4.

Относительно победы 5:0 над "Ливерпулем" в старте у "горожан" случилось лишь одно изменение. Вместо Данило появился Бернарду Силва. Эдерсон вышел играть в шлеме после жесткого столкновения с Садио Мане в субботу.

Гостям потребовалось полторы минуты, чтобы открыть счет. Давид Сильва выполнил мягкую подачу с левого фланга, а Джонс Стоунс пробил головой в нижний угол ворот. Стоявший на линии ворот защитник обидным образом пропустил мяч между ног — 0:1.

А уже на 10-й минуте "Сити" удвоил свое преимущество. Серхио Агуэро, сыграв на опережение, замкнул у ближней штанги сильный прострел Кайла Уолкера с фланга — 0:2.

Игра складывалась очень легко для гостей, и на 25-й минуте "Фейеноорд" снова ошибся. Защитники хозяев просто остановились, подозревая офсайд у Габриэля Жезуса, но бразилец избежал ловушки и спокойно добил мяч в ворота после отраженного голкипером удара Бенжамена Менди из-за пределов штрафной — 0:3.

В остатке тайма "Сити" продолжал доминировать, имея более чем двукратное преимущество по владению мячом. Еще один гол "горожан" не был засчитан из-за офсайда.

После перерыва гости действовали уже в тренировочном режиме, но при этом не позволяли "Фейеноорду" лишнего. Затухшая игра вспыхнула на 63-й минуте, когда Стоунс оформил дубль, замкнув головой подачу Силвы — 0:4. На этом "Сити" окончательно успокоился.

Победа досталась очень легко "Сити", и при большом желании команда Хосепа Гвардиолы могла забить еще больше, чем "Ливерпулю" в субботу. "Фейеноорд" так толком и не создал проблем обороне "горожан".

"Фейеноорд" (Голландия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:4 (0:3)

Голы: Стоунс 2, 63, Агуэро 10, Жезус 25.

"Фейеноорд": Джонс, Сен-Жюст, Боттегин, Ван дер Хейден, Нелом, Амрабат (Ларссон 78), Эль-Ахмади, Вильена, Боэтиюс, Крамер (Венте 72), Бергейс (Торнстра 45).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Менди, Фернандиньо (Сане 72), Де Брюйне, Силва, Сильва (Дельф 67), Жезус, Агуэро (Стерлинг 60).

Предупреждения: Сен-Жюст, Вильена, Крамер, Боттегин — Де Брюйне.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2017 23:40

Количество просмотров Просмотров: 825

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  1. lahmatyj 14.09.2017 00:33 # lahmatyj
    И даже в топике про МС михайло поссал на колбасу.

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  2. think 13.09.2017 23:53 # think
    Стонес топ))

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  3. up 13.09.2017 23:47 # up
    Потому что КОРОЛИ !

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  4. sausage 13.09.2017 23:46 # sausage
    Сука, толпа далбичей вместе с упёртым немцом!

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  5. hammersmith 13.09.2017 23:43 # hammersmith
    Ливерпуль разгромил пердаки сосовзеров

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  6. gerrard08 13.09.2017 23:43 # gerrard08
    фейнорду Кёта не хватило, ни-то ничейку вырвали бы голландцы.

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  7. mcferson-42 13.09.2017 23:41 # mcferson-42
    Бл,даже не хочу слушать оправдания очкастого скакуна,в очередной раз так обосраться

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  8. artemliv 13.09.2017 23:41 # artemliv
    поздравляю сити

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  9. electric 13.09.2017 23:40 # electric
    с победой колбаса

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