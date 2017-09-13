Моуриньо рассказал, чем Линделеф лучше защитников МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что только Виктор Линделеф умеет классно обращаться с мячом среди его защитников.

Во вторник вечером Линделеф дебютировал за МЮ в Лиге Чемпионов, отыграв все 90 минут против "Базеля". После уверенной победы 3:0 Моуриньо похвалил шведа и назвал его главное сильное качество.



"Виктор имеет право на ошибку, и только набивая шишки, можно адаптироваться к Премьер-Лиге. Стиль игры в Англии тоже меняется, поэтому нам нужны защитники, которые умеют обращаться с мячом".



"В этом сезоне нам придется часто играть против команд, которые будут обороняться в пять защитников и два-три опорника. Поэтому нам понадобится защитник, здорово продвигающий мяч в атаку".



"Среди всех наших защитников Виктор — единственный, кто обладает этим ценным качеством. Он здорово выдвигается с мячом и атакует полузащиту соперника", — цитирует Моуриньо The Independent.