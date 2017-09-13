Куртуа: "Хороший момент, чтобы сыграть с "Арсеналом"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа считает, что матч против "Арсенала" состоится в хороший момент времени для его команды.

Начав новый сезон с сенсационного поражения от "Бернли" в домашних стенах с тремя пропущенными голами и двумя удалениям, "синие" быстро пришли в норму и принялись наращивать свою уверенность в себе.



Накануне "Челси" разгромил "Карабах" в Лиге Чемпионов (6:0) и теперь имеет лишние двое суток отдыха в преддверии воскресного дерби на "Стэмфорд Бридж" против "Арсенала". По мнению Тибо, сейчас отличный момент для "синих", чтобы взять реванш у своего обидчика по финалу Кубка Англии и матчу за Суперкубок Англии.



"Сейчас хороший момент, чтобы сыграть с "Арсеналом". Каждый здоров, и нашли дела идут хорошо. Мы выиграли у "Лестера", уверенно выиграли вчера вечером и подходим к матчу с "Арсеналом" с хорошим предчувствием".



"Кажется ли нам, что мы в хорошем состоянии, чтобы добиться победы? Да. Иногда бывает хорошо, когда ты сталкиваешься с большой командой рано. В прошлом году у нас не получилось против "Ливерпуля" и "Арсенала", но в этом сезоне мы уже обыграли "Тоттенхэм".



"Арсенал" провел несколько плохих матчей, но они уверенно выиграли (у "Борнмута") в прошлый уикенд. Посмотрим, как они сыграют в Лиге Европы, но они, наверное, дадут отдохнуть нескольким парням".



"Для нас и для них это большой матч, потому что мы третьи в таблице. Конечно, мы хотим сократить отставание от вершины и отобрать очки у "Арсенала", — цитирует Куртуа Evening Standard.