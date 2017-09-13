Почеттино бросит вызов фаворитам Лиги Чемпионов
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его команда бросит вызов фаворитам в борьбе за победу в Лиге Чемпионов.
В прошлом сезоне "шпоры" впервые выступили в Лиге Чемпионов под руководством Почеттино. Несмотря на среднюю группу, "Тоттенхэм" провалился и финишировал лишь третьим.
Маурисио уверен, что его подопечные набрались ценного опыта и не совершат прежних ошибок. Более того, Почеттино хочет бросить вызов фаворитам Лиги Чемпионов вроде "Реала", "Барселоны" и ПСЖ.
"Это был наш первый опыт в Лиге Чемпионов - 99% наших игроков выступали только в Лиге Европы. Поверьте мне, этот опыт очень важен: да, он был немного болезненным, но теперь у нас не может быть оправданий. Мы должны быть готовы."
"Три года назад я говорил, что нам нужно сокращать отставание от топ-клубов Премьер-Лиги. Мы сделали это, так почему бы нам не повторить успех в Лиге Чемпионов и сократить отставание уже от европейских грандов? Они находятся на совершенно ином уровне, но в этом сезоне мы постараемся бросить им вызов", - сообщил Почеттино The Guardian.
13.09.2017 20:00
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Для начала ТТХ неплохо было бы парочку внутренних трофеев взять, дабы почувствовать вкус победы. А вот после этого можно и на Европу заглядываться. Пока шпоры сыроватыми выглядят для ЛЧ.
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