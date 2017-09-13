Почеттино бросит вызов фаворитам Лиги Чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его команда бросит вызов фаворитам в борьбе за победу в Лиге Чемпионов.

В прошлом сезоне "шпоры" впервые выступили в Лиге Чемпионов под руководством Почеттино. Несмотря на среднюю группу, "Тоттенхэм" провалился и финишировал лишь третьим.



Маурисио уверен, что его подопечные набрались ценного опыта и не совершат прежних ошибок. Более того, Почеттино хочет бросить вызов фаворитам Лиги Чемпионов вроде "Реала", "Барселоны" и ПСЖ.



"Это был наш первый опыт в Лиге Чемпионов - 99% наших игроков выступали только в Лиге Европы. Поверьте мне, этот опыт очень важен: да, он был немного болезненным, но теперь у нас не может быть оправданий. Мы должны быть готовы."



"Три года назад я говорил, что нам нужно сокращать отставание от топ-клубов Премьер-Лиги. Мы сделали это, так почему бы нам не повторить успех в Лиге Чемпионов и сократить отставание уже от европейских грандов? Они находятся на совершенно ином уровне, но в этом сезоне мы постараемся бросить им вызов", - сообщил Почеттино The Guardian.