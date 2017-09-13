"Атлетико" совершил прорыв в переговорах по Косте

"Атлетико" добился существенного прогресса в переговорах о приобретении нападающего "Челси" Диего Косты.

Как известно, несмотря на действующий до января запрет на регистрацию новых игроков, "Атлетико" пытался согласовать трансфер Косты еще минувшим летом, однако два клуба не договорились по стоимости Диего.



Как сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники, разногласия сторон были существенными: "синие" требовали за 28-летнего игрока сборной Испании 50 миллионов фунтов, тогда как лучшее предложение "Атлетико" не дотягивало и до 30 млн.



После закрытия трансферного окна стороны продолжили диалог, и сейчас, наконец, в переговорах был совершен прорыв. В Мадриде уверены, что они находятся на пороге возвращения своего бывшего бомбардира из "Челси".



Источник отмечает, что сделка пока не согласована, однако Коста действительно в шаге от того, чтобы отправиться в Мадрид и поддерживать физическую форму с командой Диего Симеоне, пока этот трансфер не будет официально зарегистрирован с наступлением января.