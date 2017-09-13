"Атлетико" совершил прорыв в переговорах по Косте

Диего Коста "Атлетико" добился существенного прогресса в переговорах о приобретении нападающего "Челси" Диего Косты.

Как известно, несмотря на действующий до января запрет на регистрацию новых игроков, "Атлетико" пытался согласовать трансфер Косты еще минувшим летом, однако два клуба не договорились по стоимости Диего.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники, разногласия сторон были существенными: "синие" требовали за 28-летнего игрока сборной Испании 50 миллионов фунтов, тогда как лучшее предложение "Атлетико" не дотягивало и до 30 млн.

После закрытия трансферного окна стороны продолжили диалог, и сейчас, наконец, в переговорах был совершен прорыв. В Мадриде уверены, что они находятся на пороге возвращения своего бывшего бомбардира из "Челси".

Источник отмечает, что сделка пока не согласована, однако Коста действительно в шаге от того, чтобы отправиться в Мадрид и поддерживать физическую форму с командой Диего Симеоне, пока этот трансфер не будет официально зарегистрирован с наступлением января.



Метки Атлетико, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1542

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. staryi-eblan 13.09.2017 19:28 # staryi-eblan
    Вот смехом с мехом будет, если челси с Атлетико встретятся снова уже на стадии плей-оффа и Диего, к этому моменту уже готовый и заявленный за Атлетов, похоронит пенсов на выход "1/....". Надеюсь такой вариант случится

    (ответить)

  2. psycho1 13.09.2017 19:22 # psycho1
    "тогда как лучшее предложение "Атлетико" не дотягивало и до 30 млн."

    дорогая смс получилась.

    (ответить)

  3. geronimo 13.09.2017 19:06 # geronimo
    Феерический долбоё6

    (ответить)

  4. moskofidi 13.09.2017 19:06 # moskofidi
    Прорыв в сракотанах пенсов.

    (ответить)

  5. ganinilyha 13.09.2017 19:04 # ganinilyha
    Небось сошлись на 45. Норм.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: