Венгер больше хочет финишировать четвертым, чем выиграть Лигу Европы

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что предпочитает вернуться в Лигу Чемпионов через завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги, а не через победу в Лиге Европы.

Домашним матчем против "Кельна" в четверг вечером "канониры" начнут свой путь во втором по значимости клубном турнире Старого Света. Ожидается, что Венгер выставит наполовину дублирующий состав, ведь Лига Европы — не приоритет для "Арсенал", а вдобавок уже в воскресенье подопечным Арсена играть против "Челси" в Премьер-Лиге.

Сам Венгер не скрывает того, что Премьер-Лига для него важнее. По мнению Арсена, шансы "Арсенала" финишировать в топ-4 выше, чем повторить успех "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне и тоже выиграть Лигу Европы.

"Это (победа в Лиге Европы) не лучший способ попасть в Лигу Чемпионов, но один из нескольких. Я много раз говорил, что лучше всего сделать это через завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги. Мы делали это на протяжении 20 лет".

"Мы не расцениваем Лигу Европы как способ квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Однако это возможность, и мы хотим выиграть каждый турнир, в котором участвуем", — цитирует Венгера Daily Mirror.



Метки Арсенал, Венгер, Лига Европы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 666

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  1. alex7301 13.09.2017 18:15 # alex7301
    Потому,что он ее не выиграет,4место привычно...

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  2. suddenly 13.09.2017 18:11 # suddenly
    Опять на покер нацелился :)

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  3. skychnie-oboi 13.09.2017 18:06 # skychnie-oboi
    4-е место еще на гарантия билета в группу ЛЧ.
    ЛФК с большим боем прошел в группу.Забей немцы пенальти...хз как бы матч пошел и ответка.

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  4. ravi 13.09.2017 18:03 # ravi
    из кинофильма в реалити шоу - "Я четвертый"

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  5. hammersmith 13.09.2017 18:01 # hammersmith
    респект

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