Венгер больше хочет финишировать четвертым, чем выиграть Лигу Европы

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что предпочитает вернуться в Лигу Чемпионов через завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги, а не через победу в Лиге Европы.

Домашним матчем против "Кельна" в четверг вечером "канониры" начнут свой путь во втором по значимости клубном турнире Старого Света. Ожидается, что Венгер выставит наполовину дублирующий состав, ведь Лига Европы — не приоритет для "Арсенал", а вдобавок уже в воскресенье подопечным Арсена играть против "Челси" в Премьер-Лиге.



Сам Венгер не скрывает того, что Премьер-Лига для него важнее. По мнению Арсена, шансы "Арсенала" финишировать в топ-4 выше, чем повторить успех "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне и тоже выиграть Лигу Европы.



"Это (победа в Лиге Европы) не лучший способ попасть в Лигу Чемпионов, но один из нескольких. Я много раз говорил, что лучше всего сделать это через завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги. Мы делали это на протяжении 20 лет".



"Мы не расцениваем Лигу Европы как способ квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Однако это возможность, и мы хотим выиграть каждый турнир, в котором участвуем", — цитирует Венгера Daily Mirror.