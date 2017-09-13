Гвардиола не уверен, что "Сити" созрел для трофеев

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не уверен, что его команда созрела для трофеев.

Прошлый сезон стал первым в тренерской карьере Пепа, который испанец завершил без титула. На эту неудачу Гвардиола ответил, потратив больше 200 миллионов фунтов на новичков.



Тем не менее, Пеп не уверен, что его команда созрела для трофеев. Гвардиола попросил журналистов набраться терпения: сейчас на этот вопрос он ответить не может.



"Я доволен тем, как мы поработали на трансферном рынке, но, поверьте, я не знаю, сможем ли мы побороться за трофеи в этом сезоне. Мы лишь продолжаем расти".



"Безусловно, мы рады тому составу, который сформировал клуб. Мы должны выступить лучше по сравнению с прошлым сезоном, но приведет ли это нас к титулам, я пока не знаю. Давайте посмотрим и подождем", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.