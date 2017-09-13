Жиру: "Я был близок к уходу из "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру подтвердил, что был близок к уходу с "Эмирейтс" минувшим летом.

После того, как в начале июля "канониры" обновили свой трансферный рекорд покупкой Александра Лакасетта у "Лиона", пресса принялась сватать Жиру в различные клубы, включая "Эвертон", "Вест Хэм" и "Марсель".



30-летний француз, забивший 99 голов за "Арсенал" после своего перехода из "Монпелье" в 2012 году, всерьез раздумывал над сменой клуба, но в конце концов решил продлить свое пребывание в Северном Лондоне.



"Вообще-то это было очень приватное решение. Это правда, что я был близок к уходу из клуба, потому что говорил, что хочу играть, но после длительных размышлений вместе со своим окружением, своей семьей и своими близкими друзьями, которые поддержали меня, я захотел остаться в "Арсенале", решив, что моя история здесь еще не окончена".



"Клуб многое мне дает, и я хочу отблагодарить его. Я по-прежнему хочу совершенствоваться и выиграть еще больше трофеев для клуба, поэтому я сказал боссу, что в нашей истории рано ставить точку, и каждый остался этим доволен", — приводит слова Жиру Evening Standard.