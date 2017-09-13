Жиру: "Я был близок к уходу из "Арсенала"
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру подтвердил, что был близок к уходу с "Эмирейтс" минувшим летом.
После того, как в начале июля "канониры" обновили свой трансферный рекорд покупкой Александра Лакасетта у "Лиона", пресса принялась сватать Жиру в различные клубы, включая "Эвертон", "Вест Хэм" и "Марсель".
30-летний француз, забивший 99 голов за "Арсенал" после своего перехода из "Монпелье" в 2012 году, всерьез раздумывал над сменой клуба, но в конце концов решил продлить свое пребывание в Северном Лондоне.
"Вообще-то это было очень приватное решение. Это правда, что я был близок к уходу из клуба, потому что говорил, что хочу играть, но после длительных размышлений вместе со своим окружением, своей семьей и своими близкими друзьями, которые поддержали меня, я захотел остаться в "Арсенале", решив, что моя история здесь еще не окончена".
"Клуб многое мне дает, и я хочу отблагодарить его. Я по-прежнему хочу совершенствоваться и выиграть еще больше трофеев для клуба, поэтому я сказал боссу, что в нашей истории рано ставить точку, и каждый остался этим доволен", — приводит слова Жиру Evening Standard.
13.09.2017 16:00
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Последние комментарии:
Топовый игрок кстати...
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На самом деле игрок отличный. Забивает важные и, что не самое лишнее, красивые голы. В подыгрыше наверное не хуже Суареса. Стеночка с Жиру, который отдает пас пяткой, наверное, дело уже привычное для всех.
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Легенда Арсеналя.
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