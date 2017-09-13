Конте назвал Аспиликуэту одним из лучших защитников мира

Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал испанца Сесара Аспиликуэту одним из лучших защитников в современном футболе.

Накануне вечером Аспиликуэта забил свой первый мяч в нынешнем сезоне, огорчив "Карабах" в матче Лиги Чемпионов. В рамках Премьер-Лиги испанец тоже впечатляет результативностью: на счету Сесара уже две голевые передачи.



Конте уверен, что прямо сейчас испанец входит в число лучших защитников мира. Антонио рад, что его подопечный одинаково полезен как с мячом, так и без мяча.



"В прошлом сезоне Аспи был одним из самых важных игроков для нас. На позиции центрального защитника он вообще один из лучших игроков мира. Он очень хорош как с мячом, так и без мяча".



"Сесар - фантастический парень, который всегда остается на позитиве и упорно работает на тренировках. Все тренеры мечтают иметь такого игрока в составе", - цитирует Конте Daily Mail.