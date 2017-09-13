Конте назвал Аспиликуэту одним из лучших защитников мира
Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал испанца Сесара Аспиликуэту одним из лучших защитников в современном футболе.
Накануне вечером Аспиликуэта забил свой первый мяч в нынешнем сезоне, огорчив "Карабах" в матче Лиги Чемпионов. В рамках Премьер-Лиги испанец тоже впечатляет результативностью: на счету Сесара уже две голевые передачи.
Конте уверен, что прямо сейчас испанец входит в число лучших защитников мира. Антонио рад, что его подопечный одинаково полезен как с мячом, так и без мяча.
"В прошлом сезоне Аспи был одним из самых важных игроков для нас. На позиции центрального защитника он вообще один из лучших игроков мира. Он очень хорош как с мячом, так и без мяча".
"Сесар - фантастический парень, который всегда остается на позитиве и упорно работает на тренировках. Все тренеры мечтают иметь такого игрока в составе", - цитирует Конте Daily Mail.
13.09.2017 15:00
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Последние комментарии:
каждая лягушка своё болото хвалит.
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А начинал карьеру в международных матчах автоголом в матче со спартаком
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странно, что не zappacosta
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Лучшим является ВВД. Не играет пол сезона, а стоит больше всех.
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Не поспоришь. Конте ещё не окончательно болен пенсом головного мозга
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У некоторых клубов проклеивается наиболее удачные трансферы в некоторых направлениях, у Челси это дефы, киперы и опорники ещё с эпохи до РА
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Всё по делу сказал. Сесар за последние годы стал одним из наших лидеров. Главное, чтобы он не свалил в Барсу или Реал.
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адекватно
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Шо то ты скромничаешь Антонио , Маур ваще хотел выиграть ЛЧ с 11 Аспиликуетами
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