Конте назвал Аспиликуэту одним из лучших защитников мира

Сесар Аспиликуэта Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал испанца Сесара Аспиликуэту одним из лучших защитников в современном футболе.

Накануне вечером Аспиликуэта забил свой первый мяч в нынешнем сезоне, огорчив "Карабах" в матче Лиги Чемпионов. В рамках Премьер-Лиги испанец тоже впечатляет результативностью: на счету Сесара уже две голевые передачи.

Конте уверен, что прямо сейчас испанец входит в число лучших защитников мира. Антонио рад, что его подопечный одинаково полезен как с мячом, так и без мяча.

"В прошлом сезоне Аспи был одним из самых важных игроков для нас. На позиции центрального защитника он вообще один из лучших игроков мира. Он очень хорош как с мячом, так и без мяча".

"Сесар - фантастический парень, который всегда остается на позитиве и упорно работает на тренировках. Все тренеры мечтают иметь такого игрока в составе", - цитирует Конте Daily Mail.



Метки Аспиликуэта, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.09.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 794

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  1. electric 13.09.2017 15:43 # electric
    каждая лягушка своё болото хвалит.

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  2. recyjoed 13.09.2017 15:23 # recyjoed
    А начинал карьеру в международных матчах автоголом в матче со спартаком

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  3. hammersmith 13.09.2017 15:15 # hammersmith
    странно, что не zappacosta

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  4. akadam 13.09.2017 15:14 # akadam
    Лучшим является ВВД. Не играет пол сезона, а стоит больше всех.

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  5. mr-dodds 13.09.2017 15:11 # mr-dodds
    Не поспоришь. Конте ещё не окончательно болен пенсом головного мозга

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  6. energy 13.09.2017 15:11 # energy
    У некоторых клубов проклеивается наиболее удачные трансферы в некоторых направлениях, у Челси это дефы, киперы и опорники ещё с эпохи до РА

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  7. sexan 13.09.2017 15:06 # sexan
    Всё по делу сказал. Сесар за последние годы стал одним из наших лидеров. Главное, чтобы он не свалил в Барсу или Реал.

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  8. thegodfather 13.09.2017 15:02 # thegodfather
    адекватно

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  9. bluebload 13.09.2017 15:02 # bluebload
    Шо то ты скромничаешь Антонио , Маур ваще хотел выиграть ЛЧ с 11 Аспиликуетами

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