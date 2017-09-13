Бэйл отказал МЮ, потому что хочет выигрывать трофеи

Вингер "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед", поскольку хочет выигрывать трофеи.

Перед матчем за Суперкубок Европы главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо намекнул на интерес к 27-летнему валлийцу и подтвердил: если Бэйл не появится на поле, клуб с "Олд Траффорд" выдвинет по нему предложение.



Гарет сыграл за "Реал" в том матче, но после него все-таки подумал о переходе в МЮ. По словам Бэйла, вариант с возвращением в Англию показался ему весьма привлекательным, однако успешность "сливочных" заставила его остаться.



"Вероятность перехода действительно была, но когда ты завершаешь карьеру, то обычно оглядываешься назад и вспоминаешь выигранные трофеи. Пожалуй, это сыграло главную роль в моем решении", - сообщил Бэйл Daily Mail.