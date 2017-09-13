Бэйл отказал МЮ, потому что хочет выигрывать трофеи
Вингер "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед", поскольку хочет выигрывать трофеи.
Перед матчем за Суперкубок Европы главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо намекнул на интерес к 27-летнему валлийцу и подтвердил: если Бэйл не появится на поле, клуб с "Олд Траффорд" выдвинет по нему предложение.
Гарет сыграл за "Реал" в том матче, но после него все-таки подумал о переходе в МЮ. По словам Бэйла, вариант с возвращением в Англию показался ему весьма привлекательным, однако успешность "сливочных" заставила его остаться.
"Вероятность перехода действительно была, но когда ты завершаешь карьеру, то обычно оглядываешься назад и вспоминаешь выигранные трофеи. Пожалуй, это сыграло главную роль в моем решении", - сообщил Бэйл Daily Mail.
13.09.2017 14:00
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Обоссал помойку.
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фоксмс норм окропляет пригород.
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ахахаха, помойкааааааааааааааа помойкааааааааааааааааа
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Знатно окропил помойку)
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