Бэйл отказал МЮ, потому что хочет выигрывать трофеи

Гарет Бэйл и Криштиану Роналду Вингер "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед", поскольку хочет выигрывать трофеи.

Перед матчем за Суперкубок Европы главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо намекнул на интерес к 27-летнему валлийцу и подтвердил: если Бэйл не появится на поле, клуб с "Олд Траффорд" выдвинет по нему предложение.

Гарет сыграл за "Реал" в том матче, но после него все-таки подумал о переходе в МЮ. По словам Бэйла, вариант с возвращением в Англию показался ему весьма привлекательным, однако успешность "сливочных" заставила его остаться.

"Вероятность перехода действительно была, но когда ты завершаешь карьеру, то обычно оглядываешься назад и вспоминаешь выигранные трофеи. Пожалуй, это сыграло главную роль в моем решении", - сообщил Бэйл Daily Mail.




Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 13.09.2017 14:00

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  1. reeker 13.09.2017 14:08 # reeker
    Обоссал помойку.

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  2. electric 13.09.2017 14:08 # electric
    фоксмс норм окропляет пригород.

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  3. thegodfather 13.09.2017 14:03 # thegodfather
    ахахаха, помойкааааааааааааааа помойкааааааааааааааааа

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  4. kos9k 13.09.2017 14:03 # kos9k
    Знатно окропил помойку)

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