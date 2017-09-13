Анонс матча "Ливерпуль" — "Севилья"

Пробившись через квалификацию Лиги Чемпионов, в первом матче группового этапа "Ливерпуль" сразится с "Севильей" — своим соперником по финалу Лиги Европы сезона 2015/16.

Тот финал в мае 2016 представлялся прекрасной возможностью для Юргена Клопп завоевать свой первый трофей у руля мерсисайдского клуба, однако "Севилья" показала себя более опытной командой и добилась победы со счетом 3:1.



Мотивация "Ливерпуля" в среду вечером будет зашкаливать, и дело не только в желании взять реванш у своего обидчика по европейскому финалу. "Красные" также обязаны реабилитироваться за поражение 5:0 от "Манчестер Сити" в минувшую субботу.



"Ливерпуль" имеет полное право считать это поражение, самое крупное при Клоппе, несправедливым. Игра "красных" оказалась сломана удалением Садио Мане, дисквалификация которого, к счастью, не распространяется на Лигу Чемпионов.



"Ливерпуль" выиграл только один из восьми последних домашних матчей Лиги Чемпионов против испанских команд — 4:0 у "Реала" в марте 2009.



"Севилья" же потерпела три поражения в трех последних выездах в Англию в рамках Лиги Чемпионов.



Это будет 10-й сезон "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов за все время, но за последние восемь лет — только второй.



Последний раз "Ливерпуль" участвовал в плей-офф Лиги Чемпионов в сезоне 2008/09, когда был выбит со стадии 1/4 финала "Челси".



В трех предыдущих сезонах в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" неизменно выигрывал первый матч на групповом этапе.



Юрген Клопп заранее предупредил, что защищать ворота "Ливерпуля" в этом матче будет Лорис Кариус, отстоявший на ноль поединок Премьер-Лиги против "Арсенала". Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен претендуют на место в старте. Мохамед Салах под вопросом из-за болезни. Филиппе Коутиньо может впервые сыграть за клуб в этом сезоне.



Лига Чемпионов. Группа E. 1-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Севилья" (Испания)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 21:45