Анонс матча "Ливерпуль" — "Севилья"
Пробившись через квалификацию Лиги Чемпионов, в первом матче группового этапа "Ливерпуль" сразится с "Севильей" — своим соперником по финалу Лиги Европы сезона 2015/16.
Тот финал в мае 2016 представлялся прекрасной возможностью для Юргена Клопп завоевать свой первый трофей у руля мерсисайдского клуба, однако "Севилья" показала себя более опытной командой и добилась победы со счетом 3:1.
Мотивация "Ливерпуля" в среду вечером будет зашкаливать, и дело не только в желании взять реванш у своего обидчика по европейскому финалу. "Красные" также обязаны реабилитироваться за поражение 5:0 от "Манчестер Сити" в минувшую субботу.
"Ливерпуль" имеет полное право считать это поражение, самое крупное при Клоппе, несправедливым. Игра "красных" оказалась сломана удалением Садио Мане, дисквалификация которого, к счастью, не распространяется на Лигу Чемпионов.
"Ливерпуль" выиграл только один из восьми последних домашних матчей Лиги Чемпионов против испанских команд — 4:0 у "Реала" в марте 2009.
"Севилья" же потерпела три поражения в трех последних выездах в Англию в рамках Лиги Чемпионов.
Это будет 10-й сезон "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов за все время, но за последние восемь лет — только второй.
Последний раз "Ливерпуль" участвовал в плей-офф Лиги Чемпионов в сезоне 2008/09, когда был выбит со стадии 1/4 финала "Челси".
В трех предыдущих сезонах в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" неизменно выигрывал первый матч на групповом этапе.
Юрген Клопп заранее предупредил, что защищать ворота "Ливерпуля" в этом матче будет Лорис Кариус, отстоявший на ноль поединок Премьер-Лиги против "Арсенала". Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен претендуют на место в старте. Мохамед Салах под вопросом из-за болезни. Филиппе Коутиньо может впервые сыграть за клуб в этом сезоне.
Лига Чемпионов. Группа E. 1-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Севилья" (Испания)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 21:45
13.09.2017 13:20
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Последние комментарии:
Катать будут Ливерпуль
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А если полуфинал будет английский.
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5 от англии хорошо можно еше междусобойчик устроить кто дальше пройдёт
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Как хорошо что Ливерпуль в одной группе с Севильей и Спартаком. Три самые народные команды.
Даешь жару! Лига Чемпионов встречай своих героев.
Эгегегегейййй!)))
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Наконец-то топ матч будем лицезреть!
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Ну что же, поглядим на Ливерпуль в Европе!
До сих пор помню как они гремели 10-12 лет назад.
Не то что ебанная петушня, мешки и геи.
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