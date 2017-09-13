Анонс матча "Ливерпуль" — "Севилья"

Ливерпуль Пробившись через квалификацию Лиги Чемпионов, в первом матче группового этапа "Ливерпуль" сразится с "Севильей" — своим соперником по финалу Лиги Европы сезона 2015/16.

Тот финал в мае 2016 представлялся прекрасной возможностью для Юргена Клопп завоевать свой первый трофей у руля мерсисайдского клуба, однако "Севилья" показала себя более опытной командой и добилась победы со счетом 3:1.

Мотивация "Ливерпуля" в среду вечером будет зашкаливать, и дело не только в желании взять реванш у своего обидчика по европейскому финалу. "Красные" также обязаны реабилитироваться за поражение 5:0 от "Манчестер Сити" в минувшую субботу.

"Ливерпуль" имеет полное право считать это поражение, самое крупное при Клоппе, несправедливым. Игра "красных" оказалась сломана удалением Садио Мане, дисквалификация которого, к счастью, не распространяется на Лигу Чемпионов.

"Ливерпуль" выиграл только один из восьми последних домашних матчей Лиги Чемпионов против испанских команд — 4:0 у "Реала" в марте 2009.

"Севилья" же потерпела три поражения в трех последних выездах в Англию в рамках Лиги Чемпионов.

Это будет 10-й сезон "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов за все время, но за последние восемь лет — только второй.

Последний раз "Ливерпуль" участвовал в плей-офф Лиги Чемпионов в сезоне 2008/09, когда был выбит со стадии 1/4 финала "Челси".

В трех предыдущих сезонах в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" неизменно выигрывал первый матч на групповом этапе.

Юрген Клопп заранее предупредил, что защищать ворота "Ливерпуля" в этом матче будет Лорис Кариус, отстоявший на ноль поединок Премьер-Лиги против "Арсенала". Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен претендуют на место в старте. Мохамед Салах под вопросом из-за болезни. Филиппе Коутиньо может впервые сыграть за клуб в этом сезоне.

Лига Чемпионов. Группа E. 1-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Севилья" (Испания)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 21:45



Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2017 13:20

Количество просмотров Просмотров: 704

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. royalgunner 13.09.2017 13:55 # royalgunner
    Катать будут Ливерпуль

    (ответить)

  2. chelsea1983 13.09.2017 13:54 # chelsea1983
    А если полуфинал будет английский.

    (ответить)

  3. chelsea1983 13.09.2017 13:53 # chelsea1983
    5 от англии хорошо можно еше междусобойчик устроить кто дальше пройдёт

    (ответить)

  4. largo-winch 13.09.2017 13:28 # largo-winch
    Как хорошо что Ливерпуль в одной группе с Севильей и Спартаком. Три самые народные команды.
    Даешь жару! Лига Чемпионов встречай своих героев.
    Эгегегегейййй!)))

    (ответить)

  5. electric 13.09.2017 13:28 # electric
    Наконец-то топ матч будем лицезреть!

    (ответить)

  6. jerry-maguire 13.09.2017 13:23 # jerry-maguire
    Ну что же, поглядим на Ливерпуль в Европе!
    До сих пор помню как они гремели 10-12 лет назад.
    Не то что ебанная петушня, мешки и геи.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: