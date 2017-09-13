Анонс матча "Фейеноорд" — "Манчестер Сити"

Свой путь на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" начнет с выезда в Роттердам к "Фейеноорду".

С Лигой Чемпионов у владельцев "Сити" связаны особые ожидания, и Хосеп Гвардиола приглашался на должность главного тренера в том числе и для того, чтобы помочь "горожанам" утвердиться в европейской элите.



Первый блин вышел для Гвардиолы комом. Выйдя из своей группы со второго места, "Сити" уступил по сумме двух матчей "Монако" в первом же раунде плей-офф. Это должно стать уроком для "горожан" и подстегнуть их к тому, чтобы на сей раз выиграть свой квартет.



Ранее "Сити" еще никогда не встречался с "Фейеноордом", который выиграл титул Эредивизии в прошлом сезоне и возглавляет таблицу своей лиги после четырех туров новой кампании.



Вместе с тем "Фейеноорд" проиграл шесть из девяти последних матчей против английских команд с учетом всех соревнований.



"Сити" не одержал ни одной победы в двух последних выездах в Голландию с учетом всех соревнований — одно поражение и одна ничья.



Это будет пятый сезон "Фейеноорда" в Лиге Чемпионов, тогда как для "Сити" — седьмой, причем кряду.



"Фейеноорд" выиграл только два из 15 последних матчей в Лиге Чемпионов, а в четырех предыдущих попытках не выходил из группы.



"Сити" не выиграл ни одного из шести последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (три ничьи, три поражения), пропустив в них 14 голов.



Ни один из 36 матчей "Сити" на групповом этапе Лиги Чемпионов не завершился со счетом 0:0. В этих 36 матчах "горожане" только пять раз уходили с поля, не пропустив.



Серхио Агуэро забивал только в двух из 12 последних матчей Лиги Чемпионов, но при этом является лучшим бомбардиром клуба в этом турнире (22 гола в 40 матчах).



"Сити" отправился на выезд без своего капитана Венсана Компани, которого беспокоит икроножная мышцы, и без Яя Туре, который остался дома по причинам спортивного характера. Гвардиоле и медикам предстоит оценить состояние голкипера Эдерсона, который в минувшую субботу жестко столкнулся с нападающим "Ливерпуля" Садио Мане.



Лига Чемпионов. Группа F. 1-й тур

"Фейеноорд" (Голландия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Роттердам. Стадион "Де Кейп". 21:45