Анонс матча "Тоттенхэм" — "Боруссия"

В среду вечером "Тоттенхэм" продолжит привыкать к "Уэмбли", выйдя на первый матч группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

С переездом на "Уэмбли" у болельщиков "шпор" изначально были связаны большие опасения, ведь на этой арене команда Маурисио Почеттино проводила свои домашние матчи в еврокубках в прошлом сезоне и выглядела ужасно.



Эти опасения не оказались напрасными. В этом сезоне "Уэмбли" стал полноценным домом для "Тоттенхэма", который потерял очки в обоих матчах Премьер-Лиги, сыгранных здесь — поражение от "Челси" и ничья с "Бернли".



При этом Почеттино отказывается признавать существование какого-либо проклятья, и утверждает, что дело в его команде, а вовсе не в стадионе. Сделали ли "шпоры" какие-либо выводы, покажет их матч против команды из Дортмунда.



К этому матчу "Тоттенхэм" подходит в отличной форме, разгромив "Эвертон" со счетом 0:3 в минувший уикенд. Вселяет оптимизм в лондонцев и тот факт, что снова начал забивать Харри Кейн.



"Боруссия" дважды добиралась до четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов в четырех последних сезона, но с "Уэмбли" у нее тоже связаны плохие воспоминания. Здесь дортмундцы под руководством Юргена Клоппа проиграли финал Лиги Чемпионов 2013 года против "Баварии".



Единственный разд "Тоттенхэм" и "Боруссия" встречались в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2015/16. Тогда немецкая команда выиграла 3:0 дома и 1:2 на выезде.



Для "Тоттенхэма" это третье участие на групповой стадии Лиги Чемпионов после сезонов 2010/11 (четвертьфинал) и 2016/17 (третье место в группе).



"Тоттенхэм" выиграл только два из девяти последних матчей Лиги Чемпионов, потерпев пять поражений.



Для "Боруссии" это будет уже 12-й сезон в Лиге Чемпионов. Из числа немецких команд только "Бавария" (21) участвует в этом турнире чаще.



Только три из 32 последних матчей Лиги Чемпионов с участием "Боруссии" завершились вничью (17 побед, 12 поражений).



Для Маурисио Почеттино это второй сезон в Лиге Чемпионов в качестве тренера. Но для его коллеги из Дортмунда Петера Боса — первый.



Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропускает этот матч из-за дисквалификации, а Данни Роуз, Виктор Ваньяма, Эрик Ламела и Жорж-Кевин Нкуду травмированы. Серж Орье готов к дебюту за свой новый клуб.



Лига Чемпионов. Группа H. 1-й тур

"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45