Лучшие моменты матчей Лиги Чемпионов за вторник (ВИДЕО)

Мичи Батшуайи и Тьемуэ Бакайоко Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов за вторник с участием английских команд.



Указанный контент недоступен.
Только для зарегистрированных пользователей.



Метки Базель, видео, Карабах, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2017 11:35

Количество просмотров Просмотров: 861

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nikas 13.09.2017 12:04 # nikas
    Ох как на ветке моргающее влагалище бомбит.))) Давай давай - твоими нервами выстелены победы Челси.

    (ответить)

  2. thegodfather 13.09.2017 12:00 # thegodfather
    ZAPPPACOOOOSTAAAAAAAAA

    (ответить)

  3. valar-morghulis 13.09.2017 11:58 # valar-morghulis
    синяя помойка chelsia выбрала всю удачу на оставшуюся часть года.
    столько левых голов я давно не видел. 2 гола только нормальных, остальные просто везение.

    (ответить)

  4. mr-terry 13.09.2017 11:50 # mr-terry
    Жаппакоста!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: