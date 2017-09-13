Лучшие моменты матчей Лиги Чемпионов за вторник (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов за вторник с участием английских команд.
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13.09.2017 11:35
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Последние комментарии:
Ох как на ветке моргающее влагалище бомбит.))) Давай давай - твоими нервами выстелены победы Челси.
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ZAPPPACOOOOSTAAAAAAAAA
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синяя помойка chelsia выбрала всю удачу на оставшуюся часть года.
столько левых голов я давно не видел. 2 гола только нормальных, остальные просто везение.
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Жаппакоста!!!
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