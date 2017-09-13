Месут Озил решил уйти из "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил окончательно решил не продлевать свой контракт и уйти из клуба следующим летом в статусе свободного агента.
Решив сохранить Озила и Алексиса Санчеса на заключительный год по их контрактам, главный тренер "канониров" Арсен Венгер выразил надежду, что его ключевые игроки еще заключат новые сделки. Однако шансы на это минимальны.
Как сообщает Bild, последний раз игрок сборной Германии общался со своим клубом относительно продления сотрудничества еще в феврале. Переговоры находятся в тупике, и сейчас Месут окончательно решил, что не будет их возобновлять.
Сообщается, что 28-летнего полузащитника не устроило предложение о новом контракте стоимостью 8.1 миллионов фунтов в год, и теперь Озил, в 2013 году приобретенный у "Реала" за 42.5 млн. фунтов, покинет "Арсенал" после окончания этого сезона безо всякой компенсации.
13.09.2017 11:00
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Блин, даже такое днище пускает струйку на этот клубец. Жесть, просто жесть. По-моему это уже точка невозврата
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Вот сука
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Никто и не заметит
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Идеальный вариант для ПСЖ. ФФП следующим летом - надо платить за Мбаппе. Продадут Ди Марию, возьмут бесплатно Озила. В качестве не потеряют, а бабки придут хоть какие-то
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))))))))))))))
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