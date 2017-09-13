Почеттино: "Лига Чемпионов — не приоритет для английских команд"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил собственное мнение, почему английские команды перестали добиваться успеха в Лиге Чемпионов.

В преддверии старта на групповом этапе Лиги Чемпионов коллега Почеттино из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал целый ряд причин, почему английские команды находятся в менее выгодном положении, нежели их соперники из Европы.



Мнение же Маурисио по этому поводу таково, что английские команды просто не считают Лигу Чемпионов своим приоритетом, сохраняя концентрацию на борьбе за титул Премьер-Лиги.



"Премьер-Лига, как турнир, имеет принципиальное значение для каждого игрока, который выступает в Премьер-Лиге".



"В Италии считают Лигу Чемпионов самым важным турниром на свете, но в английской культуре важнее всего Премьер-Лига. И Кубок Англии".



"Лига Чемпионов и Лига Европы важны, но не на том же уровне. Это сложно объяснить людям извне — только оказавшись здесь, ты осознаешь, насколько огромное значение имеет Премьер-Лига для каждого игрока и для игроков".



"В Испании или Италии они, скорее, отдадут предпочтение Лиге Чемпионов, чем внутреннему чемпионату. Команды, которые ниже уровнем, сосредоточатся на Лиге Европы, чем на внутреннем чемпионате. Это очень важно".



"К таким вещам можно отнестись с пониманием, ведь Премьер-Лига — самое тяжелая, самая выразительная и удивительная лига в мире", — цитирует Почеттино Sky Sports.