"Кристал Пэлас". Хождение по кругу

Всего четырех игр в Премьер-Лиге и одного матча в Кубке Лиги оказалось достаточно для того, чтобы в руководстве "Кристал Пэлас" осознали — Франк Де Бур не подходит им как долгосрочный менеджер. Таким образом, президент "орлов" Стив Пэриш установил новый антирекорд пребывания тренера на своем посту в Премьер-Лиге, так как четыре матча — это минимальный срок, после которого постоянный менеджер уходил в отставку или был уволен.

Стив Пэриш, как человек современный, обратился в Твиттер сразу после четвертого поражения его команды в сезоне на обратном пути из Бернли. Вряд ли ему доставило большое удовольствие общение с болельщиками, которые требовали не так голову Де Бура, как ответы на вопросы, адресованные руководству клуба. Президент отвечал на выпады фанов в том числе и фразой "мы должны держаться вместе", но этот призыв не относился к голландскому менеджеру "Кристал Пэлас" Франку Де Буру, которого уволили на следующий день.



По матчу с "Бернли" к команде и самому Де Буру вряд ли могли быть какие-то претензии — "орлы" создали 23 момента, доминировали на поле и провисели на воротах "кларетовых" все время после пропущенного гола, и вряд ли команду и игроков обвинишь в том, что они желали отставки Де Бура. Это был не тот матч, после которого стоит увольнять менеджера, но, кажется, все уже было решено во время паузы на матчи сборных, и Де Буру не помогла бы и победа со счетом 3:0. Рой Ходжсон уже был у ворот клуба, располагающегося в его родном районе, и был представлен команде тут же, как только уволили Де Бура.



Можно даже сказать, что "Кристал Пэлас" и Де Бур изначально не подходили друг другу — "орлами" руководили до сих пор английские менеджеры старой школы: Ян Холловей, Тони Пьюлис, Нил Уорнок, Алан Пардью, Сэм Эллардайс и летом Стив Пэриш своим приоритетом после неожиданной отставки "Большого Сэма" выбрал рулевого "Бернли" Шона Дайча, но договориться с ним не смог.



Таким образом Де Бур, которого сватали также в "Уотфорд", ряд клубов Чемпионшипа, был запасным вариантом и выбором в условиях цейтнота — времени на толковую трансферную кампанию оставалось все меньше, как и на нормальную предсезонку, и Де Бур оказался одним из немногих, кто был готов взяться за любую работу.



Неудача Франка в "Интере" подстегивала его вернуть реноме толкового тренера как можно быстрее, и он сам поверил в то, что сможет дать что-то новое "Кристал Пэлас". Хоть не мог не заметить очевидных сложностей: дефицита времени на подготовку к сезону и неординарной кадровой текучки на тренерском посту в клубе, из которого как минимум двое уважаемых менеджеров (Пьюлис, Эллардайс) уходили по собственному желанию, не сработавшись с руководством.



А ведь это — тот самый Де Бур, которого всерьез рассматривали как одного из кандидатов на получение работы в "Ливерпуле" после отставки Брендана Роджерса, а уж в "Эвертон" сватали с шансами, не уступавшими вероятности получить эту работу Рональдом Куманом. Неудача в "Интере" по какой-то причине сделала его прокаженным, от связи с которым поспешно отказывался не один английский клуб, и только сборная Голландии хотела заполучить Франка, но он сам страстно желал поработать с клубом и, кажется, поспешил в этом своем горящем желании доказать всем и вся, что в его провале в "Интере" виноват не только Де Бур.



Странно полагать, что тренер, который никогда ранее не работал в Англии и не получил времени для нормальной подготовки к сезону и достойного усиления состава, сможет разобраться во всем за считанные недели, десантировавшись в новую среду. Тем более, задача, которую поставил перед собой сам Де Бур, требовала как минимум сезона кропотливой работы. Ведь не секрет, что "Кристал Пэлас" за время работы тут Пьюлиса, Пардью и Эллардайса превратился в некий оплот прагматичного и прямолинейного футбола, а Де Бур — это как раз "Аякс", 4-3-3, контроль мяча и философия, близкая "Барселоне" — второму клубу, с которым неотрывно связан Де Бур, мечтающий когда-то вернуться на "Камп Ноу" в качестве тренера.



Что он мог успеть за 77 дней и пять матчей, один из которых — поединок в Кубке Лиги против дубля "Ипсвича"? Как минимум, два поражения из четырех были не совсем справедливы по игре — с "Ливерпулем" "орлы" смотрелись неплохо, а с "Бернли" вообще произошел несчастный случай. Люди футбольные в один голос говорили о том, что в следующем матче против "Саутгемптона" эта команда просто обязана показать результат, так как игра у нее начала вырисовываться. Впрочем, там, за "Саутгемптоном", "орлов" ждет сложнейший траверс из "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", пройти который Де Бур все равно не смог бы.



Владельцев клуба можно понять — для "орлов", которые уже пятый сезон кряду проводят в Премьер-Лиге и никогда ранее не задерживались в элите столь долго, вылет в Чемпионшип принесет огромные убытки, по сравнению с которыми отступные менеджерам при постоянной их ротации — копейки. Сейчас за ошибку Стива Пэриша также придется заплатить, и не исключено, что рано или поздно его партнеры найдут для управления этим клубом более профессионального человека. Все же, кроме Ду Бура и Дайча, в списке вариантов на замену Эллардайсу был, как говорят, Марку Силва, но встретиться с ним Пэриш не смог по причине отпуска, а сейчас мы можем видеть, кого недосчитался "Пэлас".



Сложно сказать, что именно ждали от Де Бура на "Селхерст Парк" — перестройка на схему 3-4-3, которую он затеял летом, явно была не по нутру целому ряду игроков, но в то же время были и те, кто принял идеи голландца — именно они дрались за менеджера в Бернли, еще не зная, что этот матч в его судьбе ничего не решает.



Обвиняя Де Бура в уходе от прагматичного стиля "Кристал Пэлас", руководители клуба должны внимательно изучить статистику от Opta, где "орлы" все так же на первом месте по количеству кроссов, да и по другим статистическим показателям — угловым, созданным моментам — "Пэлас" находится среди клубов, успешно начавших сезон. Просто игрокам этой команды традиционно не хватило концентрации, что уже случалось не раз и при более авторитетных наставниках — чего только стоит, к примеру, домашнее поражение 0:4 от "Сандерленда" при Эллардайсе. Собственно, главной причиной того, почему "Большой Сэм" ушел на пенсию после нескольких месяцев в "Кристал Пэлас" — усталость и разочарование, которые нахлынули после работы с парнями, которые "могут, но не хотят". А в том, что "Кристал Пэлас" может быть очень крут, мы могли убедиться при том же Эллардайсе, когда были обыграны "Челси" и "Арсенал" с "Ливерпулем".



Рою Ходжсону уже 70 лет, и очевидно, что он — не долгосрочный вариант для "Пэлас", если таковой вообще возможен и рассматривается — за время пребывания клуба в Премьер-Лиге после того как, Ян Холловей поднял команду в элиту, здесь не смог задержаться даже бывший капитан клуба Алан Пардью. Ходжсон приходил в похожей ситуации в "Фулхэм" и "Вест Бромвич" и не только справлялся с ролью "пожарника", но и поднимал оба клуба на новый для них уровень. С другой стороны — провал в сборной Англии все еще свеж, да и сама ситуация, в которой оказался "Пэлас" выглядит сложной — календарь ближайших матчей не располагает к тому, чтобы "орлы" выбрались из зоны вылета к ноябрю.



"Кристал Пэлас" ходит по кругу в своем нежелании вылетать и неумении найти путь наверх — к стабильности, процветанию и прогрессу. Проблема этой команды явно не в игроках или тренерах, а в нетерпеливом и недальновидном руководстве, которое все же до сих пор находило рычаги для удержания и поддержания элитного статуса "орлов". Впрочем, не стоит забывать, что с каждым годом это делать все сложнее в условиях увеличивающейся конкуренции за место под солнцем Премьер-Лиги, а сейчас команда выглядит уязвимой как никогда.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru