Гвардиола: "Туре знает, почему не играет"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не взял полузащитника Яя Туре на выезд к "Фейеноорду" на матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов, отказавшись назвать причину своего решения.

В июне ивуарийский ветеран заключил новый однолетний контракт с "горожанами", но в новом сезоне еще не сыграл ни минуты. Пресса вновь заподозрила, что между Туре и Гвардиолой возникли некоторые разногласия, как это былл на старте прошлой кампании из-за неосторожных высказываний агента Дмитрия Селюка.



Вполне может быть, что эти подозрения не лишены смысла. Накануне матча в Голландии Гвардиола намекнул, что недоволен самоотдачей 34-летнего полузащитника на тренировках.



"Я разговаривал с ним, и он знает причину, почему не играет. Но это останется между нами".



"Это просто спортивное решение. Яя был очень важен для нас в прошлом сезоне. У шести игроков истекли контракты в прошлом сезоне, и единственный, кто остался, это Яя, потому что он особенный игрок".



"Однако он знает причину, почему не играет в этом сезоне и не в заявке на матч", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.