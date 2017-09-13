Кариус снова встанет на ворота "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что ворота команды в матче Лиги Чемпионов против "Севильи" в среду вечером будет защищать Лорис Кариус.

Во второй половине прошлого сезона и начале этого Симон Миньоле, как показалось, окончательно утвердился в качестве первого номера "красных". Однако в конце августа Клопп преподнес сюрприз, неожиданно выставив на матч против "Арсенала" своего соотечественника Кариуса.



Лорис помог "Ливерпулю" разгромить "Арсенал" со счетом 4:0. Миньоле же вернулся в ворота команды в следующем матче, который завершился для мерсисайдцев сокрушительным поражением от "Манчестер Сити" (5:0).



После матча передышки Кариусу предстоит снова выйти в стартовом составе, однако Клопп отказывается рассуждать о том, кто из двух его голкиперов является основным в данный момент.



"Если за ночь ничего не произойдет, то Лорис выйдет в старте, да, но это не означает, что он теперь является нашим первым номером".



"Почему мы думаем, что первый, второй, третий номера фиксированы до скончания веков? Я не хочу вселять в людей сомнения, но как вы можете спрашивать, является ли он первым номером? Кстати, это не означает, что он не должен быть первым номером".



"Если они будут плохо тренироваться, то не будут заслуживать играть, но они оба действительно хорошо тренируются, поддерживая свой уровень очень высоко".



"Если мы не будем давать им матчи, тогда каждый год нам придется отыскивать второго номера 33 лет отроду, который сможет поймать несколько мячей, но не захочет играть больше — а такого голкипера действительно сложно отыскать".



"Я предпочитаю обладать группой хороших голкиперов, а это означает, что ты должен их чередовать. Таков план. Не держать их счастливыми, а использовать их качества, а уже между собой, своей игрой, они решат, кто из них заслуживает играть".



"Все ли игроки счастливы этим решением? Не знаю, я особо не могу над этим размышлять", — цитирует Клоппа Sky Sports.