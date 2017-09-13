"Юнайтед" рискует потерять Погба на несколько недель

"Манчестер Юнайтед" может на несколько недель лишиться своего ведущего полузащитника Поля Погба, получившего травму задней поверхности бедра в матче Лиги Чемпионов против "Базеля".

Именно 24-летний Погба вывел с капитанской повязкой свою команду на первый матч группового этапа, однако еще на 19-й минуте Поль был вынужден покинуть поле "Олд Траффорд", уступив свое место Маруану Феллайни.



Свою травму игрок сборной Франции получил во внешне безобидном единоборстве с соперником, а со стадиона, как сообщает Daily Mail, уезжал на костылях.



"Я не знаю, каков характер травмы. Мне кажется, что это задняя поверхность бедра, но я еще не разговаривал с медиками. На этот случай у нас есть глубина состава, и мы не будем плакаться по поводу травм. Если Поль не будет готов к воскресенью, у нас есть Эррера, у нас есть Феллайни, у нас есть Кэррик", — сообщил главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо после победы 3:0.



Стоит отметить, что это уже вторая травма задней поверхности бедра у Погба за шесть последних месяцев. Первую он получил против "Ростова" в марте, но вернулся с опережением графика — уже спустя три недели.