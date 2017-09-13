Конте: "Идеальный старт в Лиге Чемпионов"

Тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команда "идеально" стартовала в Лиге Чемпионов, разгромив "Карабах" со счетом 6:0.

После года перерыва "синие" вернулись на европейскую арену и в своем первом матче устроили настоящий мастер-класс дебютанту Лиги Чемпионов. Поединок на "Стэмфорд Бридж" стал хорошей разминкой для "Челси" в преддверии воскресного дерби с "Арсеналом" в Премьер-Лиге, чему Конте очень рад.



"Это был хороший старт, идеальный старт для нас. В своем первом матче Лиги Чемпионов одержать победу с хорошим счетом, забить много голов, закончить матч, не пропустив, — я вижу много позитивных вещей сегодня вечером".



"Теперь мы должны продолжать в том же духе. Завтра мы отдохнем, а затем начнем думать о следующем матче, тяжелом матче, матче против "Арсенала", — приводит слова Конте Evening Standard.