Моуриньо недоволен пижонской игрой "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подверг свою команду критике за излишне легкомысленную и пижонскую игру во втором тайме матча Лиги Чемпионов против "Базеля".

В своем первом за два последних года матче в Лиге Чемпионов "красные дьяволы" уверенно переиграли "Базель", который сделал ставку на глухую оборону, но прогадал.



Внешне победа 3:0 не вызывает никаких вопросов, однако Моуриньо недоволен тем, что во втором тайме, когда счет еще не стал разгромным, "Юнайтед" позволил себе пижонить.



"Набрать три очка дома — это важно. До счета 2:0 мы были очень надежны и играли уверенно. После 2:0 все изменилось, мы перестали играть серьезно и перестали принимать правильные решения. Мы могли оказаться в беде".



"Мы играли в футбол в стиле фэнтези, в стиле Playstation. Мне это не нравится — все эти трюки. Мы рисковали, но ты должен уважать своего соперника. Я не знаю, даст ли дополнительный гол какую-либо разницу. Мы теряли позиции, теряли построение, теряли мячи в простых ситуациях. Мне это не понравилось, игроки были слишком расслаблены", — сообщил Моуриньо BT Sport.