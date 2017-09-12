"Юнайтед" разгромил "Базель"

"Манчестер Юнайтед" отметил свое возвращение в Лигу Чемпионов сверхуверенной победой над "Базелем" со счетом 3:0.

Недосчитавшись из-за дисквалификаций Эрика Байи и Фила Джонса, наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо ожидаемо снарядил в центр обороны Криса Смоллинга и Виктора Линделефа. Эшли Янг и Дейли Блинд поменяли на флангах обороны Антонио Валенсию и Маттео Дармиана. Хуан Мата и Антони Мартиаль вышли вместо Андера Эрреры и Маркуса Рэшфорда.



Хозяева "Олд Траффорд" сразу же забрали мяч под свой контроль и на 13-й минуте создали первый опасный момент. Мата решил не бить сам с острого угла внутри штрафной и вместо этого сделал передачу на следовавшего параллельным курсом Генриха Мхитаряна, а тот головой не попал в ворота.



Совсем скоро "Юнайтед" лишился Поля Погба, который на этот матч вышел с капитанской повязкой. Француз травмировался и уступил свое место на поле Маруану Феллайни.



На 22-й минуте Мхитарян снова оказался на ударной позиции, но после прострела вдоль вратарской от Ромелу Лукаку попал в штангу. С добиванием армянина справился голкипер.



"Базель" моментов не создавал, не считая неточного удара Луки Дзуффи, и на 35-й минуте все-таки пропустил. Янг выполнил навес с правого фланга, а Феллайни классно пробил головой с отскоком от газона — 1:0.



А едва начался второй тайм, как выставленный "Базелем" автобус снова дал сбой. На сей раз диспетчером выступил Блинд, навесив с левого фланга, а Лукаку выиграл борьбу на втором этаже у защитников — 2:0.



После двух голов хозяева заметно успокоились, но "Базель" не захотел пользоваться предоставленной свободой, а в концовке матча разрешил "Юнайтед" сделать счет разгромным. Мхитарян технично пропустил диагональную передачу Феллайни в штрафной на Маркуса Рэшфорда, который хладнокровно поразил ворота без сопротивления — 3:0.



Ставка "Базеля" на глухую оборону не оправдала себя. "Юнайтед" раз за разом, пользуясь физической мощью своих игроков, преодолевал защитные порядки соперника и одержал очень легкую победу. Единственной ложкой дегтя в этом матче стала травма Погба.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Базель" (Швейцария) — 3:0 (1:0)



Голы: Феллайни 35, Лукаку 53, Рэшфорд 84.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Блинд, Матич, Погба (Феллайни 19), Мата (Рэшфорд 77), Мхитарян, Мартиаль (Лингард 69), Лукаку.



"Базель": Вацлик, Аканджи, Сухи, Баланта, Ланг, Джака, Дзуффи, Риверос (Оберлин 77), Штеффен, Ван Вольфсвинкель (Бюа 66), Эльюнусси.



Предупреждения: Янг, Блинд — Баланта, Ланг, Джака.