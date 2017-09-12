"Юнайтед" разгромил "Базель"

Маруан Феллайни "Манчестер Юнайтед" отметил свое возвращение в Лигу Чемпионов сверхуверенной победой над "Базелем" со счетом 3:0.

Недосчитавшись из-за дисквалификаций Эрика Байи и Фила Джонса, наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо ожидаемо снарядил в центр обороны Криса Смоллинга и Виктора Линделефа. Эшли Янг и Дейли Блинд поменяли на флангах обороны Антонио Валенсию и Маттео Дармиана. Хуан Мата и Антони Мартиаль вышли вместо Андера Эрреры и Маркуса Рэшфорда.

Хозяева "Олд Траффорд" сразу же забрали мяч под свой контроль и на 13-й минуте создали первый опасный момент. Мата решил не бить сам с острого угла внутри штрафной и вместо этого сделал передачу на следовавшего параллельным курсом Генриха Мхитаряна, а тот головой не попал в ворота.

Совсем скоро "Юнайтед" лишился Поля Погба, который на этот матч вышел с капитанской повязкой. Француз травмировался и уступил свое место на поле Маруану Феллайни.

На 22-й минуте Мхитарян снова оказался на ударной позиции, но после прострела вдоль вратарской от Ромелу Лукаку попал в штангу. С добиванием армянина справился голкипер.

"Базель" моментов не создавал, не считая неточного удара Луки Дзуффи, и на 35-й минуте все-таки пропустил. Янг выполнил навес с правого фланга, а Феллайни классно пробил головой с отскоком от газона — 1:0.

А едва начался второй тайм, как выставленный "Базелем" автобус снова дал сбой. На сей раз диспетчером выступил Блинд, навесив с левого фланга, а Лукаку выиграл борьбу на втором этаже у защитников — 2:0.

После двух голов хозяева заметно успокоились, но "Базель" не захотел пользоваться предоставленной свободой, а в концовке матча разрешил "Юнайтед" сделать счет разгромным. Мхитарян технично пропустил диагональную передачу Феллайни в штрафной на Маркуса Рэшфорда, который хладнокровно поразил ворота без сопротивления — 3:0.

Ставка "Базеля" на глухую оборону не оправдала себя. "Юнайтед" раз за разом, пользуясь физической мощью своих игроков, преодолевал защитные порядки соперника и одержал очень легкую победу. Единственной ложкой дегтя в этом матче стала травма Погба.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Базель" (Швейцария) — 3:0 (1:0)

Голы: Феллайни 35, Лукаку 53, Рэшфорд 84.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Блинд, Матич, Погба (Феллайни 19), Мата (Рэшфорд 77), Мхитарян, Мартиаль (Лингард 69), Лукаку.

"Базель": Вацлик, Аканджи, Сухи, Баланта, Ланг, Джака, Дзуффи, Риверос (Оберлин 77), Штеффен, Ван Вольфсвинкель (Бюа 66), Эльюнусси.

Предупреждения: Янг, Блинд — Баланта, Ланг, Джака.



Метки Базель, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2017 23:40

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Последние комментарии:




  1. kos9k 13.09.2017 00:10 # kos9k
    пенсы горели на проеб лфк, теперь из-за главной...
    ору с уродцев

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  2. optimus 13.09.2017 00:06 # optimus
    Шакири рассказал "Базелю" о слабых местах "Ман Юнайтед"

    https://static.euro-football.ru/images/gallery/7ff36d531754f8536ecad88441b6717c9cfe6921.jpg

    (ответить)

  3. valar-morghulis 13.09.2017 00:05 # valar-morghulis
    синяя помойка chelsia победила легендарный клуб своего легендарного уровня - Карабах.
    Поздравим же абсолютно ебанутых фонадов синей помойки chelsia!Пользователь получил предупреждение

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  4. up 13.09.2017 00:05 # up
    тоговрот, тоговроооооооооооооооооооооот

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  5. reams 13.09.2017 00:04 # reams
    еще одни громилы блеать, лол, до первого серьезного соперника, как и в АПЛ

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  6. thegodfather 13.09.2017 00:00 # thegodfather
    Миха, когда до твоей бестолковки дойдет, что короли на главной намного больше собирают, чем разные помойки по типу Манчестер Юнайтеда

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  7. new-day 12.09.2017 23:54 # new-day
    Базель ниочемный, победа проходная, просто сделали что должны были. Уголькам Лукаку и Рэшу разве что дебютные голы в плюс для уверенности.
    Пенсов с победой тоже.

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  8. manutd-20champ 12.09.2017 23:52 # manutd-20champ
    базель не соперник, как и карабах

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  9. golokante 12.09.2017 23:52 # golokante
    Мората бы покер сделал, на Мичигана смотреть противно

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  10. cristean2 12.09.2017 23:50 # cristean2
    МЮ на главной - 10 комментариев

    Челси в низу ветки - 25


    ахахахах
    ахахахахахахах
    ахахахахахахахахахха

    (ответить)

  11. chelsea1983 12.09.2017 23:50 # chelsea1983
    До сих пор порожаюсь как можно болеть за такую красную помойку

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  12. mrsam 12.09.2017 23:50 # mrsam
    Кажется мы стали забывать, что Смолинг Майкл

    (ответить)

  13. antuanpdf 12.09.2017 23:50 # antuanpdf
    хорошее начало, всех с победой

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  14. nemovista 12.09.2017 23:48 # nemovista
    С победой, Поль поправлятся.

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  15. erevansky 12.09.2017 23:47 # erevansky
    Базелю присунули.
    Азерам присунули.
    Ювентусу присунули.
    Бенфике присунули.

    Хороший вечер.

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  16. golokante 12.09.2017 23:46 # golokante
    Поздравляю Челси 2015 с победой над Базелем 2017!

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  17. mdfjvnlabngmlas 12.09.2017 23:46 # mdfjvnlabngmlas
    короли на главной.

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  18. up 12.09.2017 23:45 # up
    Норм миша обоссал синюю помойку chelsia, не долго держал их на новости дня, леол

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  19. andros13 12.09.2017 23:44 # andros13
    Шакири рассказал "Базелю" о слабых местах "Ман Юнайтед"


    "Юнайтед" разгромил "Базель"

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  20. mkhitaryan 12.09.2017 23:44 # mkhitaryan
    &#9989;Маркус Рэшфорд забивал в дебютном матче:

    Лиги Европы &#9917;&#9917;
    АПЛ &#9917;&#9917;
    Кубка Англии &#9917;
    Кубка Лиги &#9917;
    Сборной Англии &#9917;
    Сборной Англии u21 &#9917;&#9917;&#9917;
    Лиги Чемпионов &#9917;

    Это просто оxyeть.

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