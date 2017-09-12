"Юнайтед" разгромил "Базель"
"Манчестер Юнайтед" отметил свое возвращение в Лигу Чемпионов сверхуверенной победой над "Базелем" со счетом 3:0.
Недосчитавшись из-за дисквалификаций Эрика Байи и Фила Джонса, наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо ожидаемо снарядил в центр обороны Криса Смоллинга и Виктора Линделефа. Эшли Янг и Дейли Блинд поменяли на флангах обороны Антонио Валенсию и Маттео Дармиана. Хуан Мата и Антони Мартиаль вышли вместо Андера Эрреры и Маркуса Рэшфорда.
Хозяева "Олд Траффорд" сразу же забрали мяч под свой контроль и на 13-й минуте создали первый опасный момент. Мата решил не бить сам с острого угла внутри штрафной и вместо этого сделал передачу на следовавшего параллельным курсом Генриха Мхитаряна, а тот головой не попал в ворота.
Совсем скоро "Юнайтед" лишился Поля Погба, который на этот матч вышел с капитанской повязкой. Француз травмировался и уступил свое место на поле Маруану Феллайни.
На 22-й минуте Мхитарян снова оказался на ударной позиции, но после прострела вдоль вратарской от Ромелу Лукаку попал в штангу. С добиванием армянина справился голкипер.
"Базель" моментов не создавал, не считая неточного удара Луки Дзуффи, и на 35-й минуте все-таки пропустил. Янг выполнил навес с правого фланга, а Феллайни классно пробил головой с отскоком от газона — 1:0.
А едва начался второй тайм, как выставленный "Базелем" автобус снова дал сбой. На сей раз диспетчером выступил Блинд, навесив с левого фланга, а Лукаку выиграл борьбу на втором этаже у защитников — 2:0.
После двух голов хозяева заметно успокоились, но "Базель" не захотел пользоваться предоставленной свободой, а в концовке матча разрешил "Юнайтед" сделать счет разгромным. Мхитарян технично пропустил диагональную передачу Феллайни в штрафной на Маркуса Рэшфорда, который хладнокровно поразил ворота без сопротивления — 3:0.
Ставка "Базеля" на глухую оборону не оправдала себя. "Юнайтед" раз за разом, пользуясь физической мощью своих игроков, преодолевал защитные порядки соперника и одержал очень легкую победу. Единственной ложкой дегтя в этом матче стала травма Погба.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Базель" (Швейцария) — 3:0 (1:0)
Голы: Феллайни 35, Лукаку 53, Рэшфорд 84.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Блинд, Матич, Погба (Феллайни 19), Мата (Рэшфорд 77), Мхитарян, Мартиаль (Лингард 69), Лукаку.
"Базель": Вацлик, Аканджи, Сухи, Баланта, Ланг, Джака, Дзуффи, Риверос (Оберлин 77), Штеффен, Ван Вольфсвинкель (Бюа 66), Эльюнусси.
Предупреждения: Янг, Блинд — Баланта, Ланг, Джака.
12.09.2017 23:40
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Последние комментарии:
пенсы горели на проеб лфк, теперь из-за главной...
ору с уродцев
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Шакири рассказал "Базелю" о слабых местах "Ман Юнайтед"
https://static.euro-football.ru/images/gallery/7ff36d531754f8536ecad88441b6717c9cfe6921.jpg
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синяя помойка chelsia победила легендарный клуб своего легендарного уровня - Карабах.
Поздравим же абсолютно ебанутых фонадов синей помойки chelsia!
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тоговрот, тоговроооооооооооооооооооооот
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еще одни громилы блеать, лол, до первого серьезного соперника, как и в АПЛ
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Миха, когда до твоей бестолковки дойдет, что короли на главной намного больше собирают, чем разные помойки по типу Манчестер Юнайтеда
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Базель ниочемный, победа проходная, просто сделали что должны были. Уголькам Лукаку и Рэшу разве что дебютные голы в плюс для уверенности.
Пенсов с победой тоже.
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базель не соперник, как и карабах
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Мората бы покер сделал, на Мичигана смотреть противно
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МЮ на главной - 10 комментариев
Челси в низу ветки - 25
ахахахах
ахахахахахахах
ахахахахахахахахахха
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До сих пор порожаюсь как можно болеть за такую красную помойку
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Кажется мы стали забывать, что Смолинг Майкл
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хорошее начало, всех с победой
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С победой, Поль поправлятся.
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Базелю присунули.
Азерам присунули.
Ювентусу присунули.
Бенфике присунули.
Хороший вечер.
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Поздравляю Челси 2015 с победой над Базелем 2017!
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короли на главной.
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Норм миша обоссал синюю помойку chelsia, не долго держал их на новости дня, леол
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Шакири рассказал "Базелю" о слабых местах "Ман Юнайтед"
"Юнайтед" разгромил "Базель"
(ответить)
✅Маркус Рэшфорд забивал в дебютном матче:
Лиги Европы ⚽⚽
АПЛ ⚽⚽
Кубка Англии ⚽
Кубка Лиги ⚽
Сборной Англии ⚽
Сборной Англии u21 ⚽⚽⚽
Лиги Чемпионов ⚽
Это просто оxyeть.
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