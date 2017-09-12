"Челси" забил "Карабаху" шесть голов без ответа

Давиде Дзаппакоста В стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" вдоволь позабавился против "Карабаха", отправив в ворота дебютанта турнира шесть безответных мячей.

Относительно победы 1:2 в гостях у "Лестера" тренер "синих" Антонио Конте поменял ровно половину полевых игроков, предоставив шанс Гари Кэхиллу, Андреасу Кристенсену, Давиде Дзаппакосте, Виллиану и Мичи Батшуайи.

Гости из Азербайджана не продержались на "Стэмфорд Бридж" и пяти минут. "Челси" разыграл угловой, Виллиан выполнил передачу на подступы к штрафной площади Педро, а тот классно пробил в касание — 1:0.

Открыв счет, хозяева сохранили контроль над игрой. "Синие" продолжали искать шансы у чужих ворот и на исходе первого получаса забили второй гол. Дзаппакоста промчался по правому флангу, после чего решил вырезать мяч к воротам. Передача не получилась, потому что снаряд залетел прямо в цель — 2:0.

Во втором тайме "Челси" продолжил свой мастер-класс для дебютанта Лиги Чемпионов, голы сыпались один за другим. Уже на 55-й минуте Сесар Аспиликуэта сделал счет разгромным, пробив головой после подачи Сеска Фабрегаса — 3:0.

На 71-й минуте вышедший на замену Тьемуэ Бакайоко воспользовался отскоком внутри штрафной и добил мяч в ворота — 4:0. А последнее слово в матче осталось за Мичи Батшуайи, который огорчил "Карабах" как с дистанции, так и с двух метров — 6:0.

"Челси" вдоволь позабавился против дебютанта Лиги Чемпионов, одержав победу, которая должна добавить уверенности команде Антонио Конте после противоречивого старта сезона. "Карабах" же получил ценный урок, из которого постарается сделать выводы в следующих матчах.

"Челси" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан) — 6:0 (2:0)

Голы: Педро 5, Дзаппакоста 30, Аспиликуэта 55, Бакайоко 71, Батшуайи 76, 82.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта (Рюдигер 75), Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Канте (Бакайоко 63), Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Педро (Азар 58), Батшуайи.

"Карабах": Шехич, Гараев (Диниев 70), Гусейнов, Жезничак, Медведев, Садыгов (Мадатов 70), Энрике (Эльюнусси 77), Мичел, Ришард, Герье, Ндлову.

Предупреждение: Кэхилл.



Метки Карабах, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2017 23:35

Количество просмотров Просмотров: 2206

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. skydreams 13.09.2017 00:28 # skydreams
    Кристенсен просто безошибочно сыграл, топарь!!! Ни разу мяч не потерял и все ошибки подчищал. А Азар пока вообще не в форме, но с арсом с замены сделает своё дело, уверен. Всех с победой, смотреть ЛЧ без комментаторов конечно то ещё дело)

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  2. gidro-met 13.09.2017 00:15 # gidro-met
    нажопакостили

    Жопакосты, вперед!

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  3. kos9k 13.09.2017 00:11 # kos9k
    нажопакостили

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  4. gidro-met 13.09.2017 00:09 # gidro-met
    Кэхилл красава, умудрился с Карабахом на желтую наиграть.

    Как раз к основным матчам с дисквой снова присядет .

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  5. ravi 13.09.2017 00:08 # ravi
    Щас бы обсудить игру топ клуба Англии против дворовой команды

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  6. bluehonorcfc9 13.09.2017 00:06 # bluehonorcfc9
    Синяя машина.

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  7. valar-morghulis 13.09.2017 00:02 # valar-morghulis
    абсолютно ебанутые фонады синей помойки chelsia радуются победе над Карабахом.

    кто в курсе, это действительно клуб уровня синей помойки? Из-за этого радуются?

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  8. intellect 12.09.2017 23:58 # intellect
    Забили вдвое больше чертей и ниже в новостной ленте...карабах базель, это лига чемпионские клубы

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  9. mr-terry 12.09.2017 23:57 # mr-terry
    ещё атлеты ничейку скатали
    красота
    будет норм если сеня в четверг основу выставит

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  10. golokante 12.09.2017 23:56 # golokante
    Мичибачу лох конечно моратик бы покер сделал

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  11. gidro-met 12.09.2017 23:55 # gidro-met
    итальянцы наступают

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  12. golokante 12.09.2017 23:55 # golokante
    Напихали Лэнд оф Файр по самые помидоры.

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  13. thegodfather 12.09.2017 23:55 # thegodfather
    лолкек, барса выиграла 3-0, но
    проиграла и по ударам в створ и вцелом по ударам)

    где это видано, чтобы итальянская команда перебила испанскую и соснула, да еще и 3-0...лол.

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  14. bluehonorcfc9 12.09.2017 23:54 # bluehonorcfc9
    Чет псдц счет... с победой.

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  15. mr-terry 12.09.2017 23:53 # mr-terry
    ну что за топы

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  16. chelsea1983 12.09.2017 23:52 # chelsea1983
    Челси как армяне !!!

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  17. fc-oil 12.09.2017 23:51 # fc-oil
    Грозный Карабах не устоял.

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  18. thegodfather 12.09.2017 23:51 # thegodfather
    еще и запакоста пожалуй латентный лучший латераль мира. Просто он нонэйм.
    Но скоро о нем будет знать весь мир

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  19. cristean2 12.09.2017 23:48 # cristean2
    Сильнейшая атака в ЛЧ, это факт!

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  20. up 12.09.2017 23:43 # up
    Кони молодцы.

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