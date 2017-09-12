"Челси" забил "Карабаху" шесть голов без ответа
В стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" вдоволь позабавился против "Карабаха", отправив в ворота дебютанта турнира шесть безответных мячей.
Относительно победы 1:2 в гостях у "Лестера" тренер "синих" Антонио Конте поменял ровно половину полевых игроков, предоставив шанс Гари Кэхиллу, Андреасу Кристенсену, Давиде Дзаппакосте, Виллиану и Мичи Батшуайи.
Гости из Азербайджана не продержались на "Стэмфорд Бридж" и пяти минут. "Челси" разыграл угловой, Виллиан выполнил передачу на подступы к штрафной площади Педро, а тот классно пробил в касание — 1:0.
Открыв счет, хозяева сохранили контроль над игрой. "Синие" продолжали искать шансы у чужих ворот и на исходе первого получаса забили второй гол. Дзаппакоста промчался по правому флангу, после чего решил вырезать мяч к воротам. Передача не получилась, потому что снаряд залетел прямо в цель — 2:0.
Во втором тайме "Челси" продолжил свой мастер-класс для дебютанта Лиги Чемпионов, голы сыпались один за другим. Уже на 55-й минуте Сесар Аспиликуэта сделал счет разгромным, пробив головой после подачи Сеска Фабрегаса — 3:0.
На 71-й минуте вышедший на замену Тьемуэ Бакайоко воспользовался отскоком внутри штрафной и добил мяч в ворота — 4:0. А последнее слово в матче осталось за Мичи Батшуайи, который огорчил "Карабах" как с дистанции, так и с двух метров — 6:0.
"Челси" вдоволь позабавился против дебютанта Лиги Чемпионов, одержав победу, которая должна добавить уверенности команде Антонио Конте после противоречивого старта сезона. "Карабах" же получил ценный урок, из которого постарается сделать выводы в следующих матчах.
"Челси" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан) — 6:0 (2:0)
Голы: Педро 5, Дзаппакоста 30, Аспиликуэта 55, Бакайоко 71, Батшуайи 76, 82.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта (Рюдигер 75), Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Канте (Бакайоко 63), Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Педро (Азар 58), Батшуайи.
"Карабах": Шехич, Гараев (Диниев 70), Гусейнов, Жезничак, Медведев, Садыгов (Мадатов 70), Энрике (Эльюнусси 77), Мичел, Ришард, Герье, Ндлову.
Предупреждение: Кэхилл.
12.09.2017 23:35
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Последние комментарии:
Кристенсен просто безошибочно сыграл, топарь!!! Ни разу мяч не потерял и все ошибки подчищал. А Азар пока вообще не в форме, но с арсом с замены сделает своё дело, уверен. Всех с победой, смотреть ЛЧ без комментаторов конечно то ещё дело)
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нажопакостили
Жопакосты, вперед!
(ответить)
нажопакостили
(ответить)
Кэхилл красава, умудрился с Карабахом на желтую наиграть.
Как раз к основным матчам с дисквой снова присядет .
(ответить)
Щас бы обсудить игру топ клуба Англии против дворовой команды
(ответить)
Синяя машина.
(ответить)
абсолютно ебанутые фонады синей помойки chelsia радуются победе над Карабахом.
кто в курсе, это действительно клуб уровня синей помойки? Из-за этого радуются?
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Забили вдвое больше чертей и ниже в новостной ленте...карабах базель, это лига чемпионские клубы
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ещё атлеты ничейку скатали
красота
будет норм если сеня в четверг основу выставит
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Мичибачу лох конечно моратик бы покер сделал
(ответить)
итальянцы наступают
(ответить)
Напихали Лэнд оф Файр по самые помидоры.
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лолкек, барса выиграла 3-0, но
проиграла и по ударам в створ и вцелом по ударам)
где это видано, чтобы итальянская команда перебила испанскую и соснула, да еще и 3-0...лол.
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Чет псдц счет... с победой.
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ну что за топы
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Челси как армяне !!!
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Грозный Карабах не устоял.
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еще и запакоста пожалуй латентный лучший латераль мира. Просто он нонэйм.
Но скоро о нем будет знать весь мир
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Сильнейшая атака в ЛЧ, это факт!
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Кони молодцы.
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