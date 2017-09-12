"Челси" забил "Карабаху" шесть голов без ответа

В стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" вдоволь позабавился против "Карабаха", отправив в ворота дебютанта турнира шесть безответных мячей.

Относительно победы 1:2 в гостях у "Лестера" тренер "синих" Антонио Конте поменял ровно половину полевых игроков, предоставив шанс Гари Кэхиллу, Андреасу Кристенсену, Давиде Дзаппакосте, Виллиану и Мичи Батшуайи.



Гости из Азербайджана не продержались на "Стэмфорд Бридж" и пяти минут. "Челси" разыграл угловой, Виллиан выполнил передачу на подступы к штрафной площади Педро, а тот классно пробил в касание — 1:0.



Открыв счет, хозяева сохранили контроль над игрой. "Синие" продолжали искать шансы у чужих ворот и на исходе первого получаса забили второй гол. Дзаппакоста промчался по правому флангу, после чего решил вырезать мяч к воротам. Передача не получилась, потому что снаряд залетел прямо в цель — 2:0.



Во втором тайме "Челси" продолжил свой мастер-класс для дебютанта Лиги Чемпионов, голы сыпались один за другим. Уже на 55-й минуте Сесар Аспиликуэта сделал счет разгромным, пробив головой после подачи Сеска Фабрегаса — 3:0.



На 71-й минуте вышедший на замену Тьемуэ Бакайоко воспользовался отскоком внутри штрафной и добил мяч в ворота — 4:0. А последнее слово в матче осталось за Мичи Батшуайи, который огорчил "Карабах" как с дистанции, так и с двух метров — 6:0.



"Челси" вдоволь позабавился против дебютанта Лиги Чемпионов, одержав победу, которая должна добавить уверенности команде Антонио Конте после противоречивого старта сезона. "Карабах" же получил ценный урок, из которого постарается сделать выводы в следующих матчах.



"Челси" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан) — 6:0 (2:0)



Голы: Педро 5, Дзаппакоста 30, Аспиликуэта 55, Бакайоко 71, Батшуайи 76, 82.



"Челси": Куртуа, Аспиликуэта (Рюдигер 75), Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Канте (Бакайоко 63), Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Педро (Азар 58), Батшуайи.



"Карабах": Шехич, Гараев (Диниев 70), Гусейнов, Жезничак, Медведев, Садыгов (Мадатов 70), Энрике (Эльюнусси 77), Мичел, Ришард, Герье, Ндлову.



Предупреждение: Кэхилл.