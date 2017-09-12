Рой Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас"

Рой Ходжсон "Кристал Пэлас" официально подтвердил назначение Роя Ходжсона своим новым главным тренером.

Напомним, вскоре после окончания прошлого сезона "орлы" внезапно расстались с Сэмом Эллардайсом, на место которого в конце июня заступил Франк Де Бур.

Однако исправить в Англии репутацию, которую он основательно подмочил в "Интере" в прошлом сезоне, Франку не удалось. Он проиграл все четыре своих матча в Премьер-Лиге с общим счетом 0:7.

Еще в понедельник, на следующий день после минимального поражения в гостях у "Бернли", "Пэлас" попрощался с Де Буром, и вот сегодня было объявлено, что его место занял опытнейший Ходжсон, находившийся без работы после фиаско со сборной Англии на Евро-2016.

70-летний англичанин, ранее тренировавший "Бристоль Сити", "Блэкберн", "Фулхэм", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич", заключил с "орлами" двухлетний контракт, который, как уверена пресса, предусматривает внушительный бонус за сохранение клуба в Премьер-Лиге.

Добавим, что тренерская карьера Ходжсона не ограничивается Англией. За пять десятилетий Рой успел поработать с 15 клубами в восьми странах, а также с четырьмя сборными.



Метки Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2017 21:35

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 12.09.2017 22:43 # hammersmith
    зря орете, петоры. в след сезоне выхлестнет ювентус 4:1 в ЛЕ и будет хуяриться за трофей в финале с атлетико

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  2. tigerpool 12.09.2017 22:41 # tigerpool
    Поможет остаться в элите

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  3. pavlix76 12.09.2017 22:11 # pavlix76
    Осталось выяснить ещё два клуба, которые по окончанию сезона покинут ПЛ.

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  4. muaxaxaxa 12.09.2017 21:53 # muaxaxaxa
    Кристал Пэлас RIP.

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  5. denissimo666 12.09.2017 21:51 # denissimo666
    Вот это поворот))))

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  6. paul-shark 12.09.2017 21:43 # paul-shark
    "Бристоль Сити", "Блэкберн", "Фулхэм", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич"

    Кееееееек

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  7. thegodfather 12.09.2017 21:40 # thegodfather
    аххаахаххааааааааа

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