Рой Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас"
"Кристал Пэлас" официально подтвердил назначение Роя Ходжсона своим новым главным тренером.
Напомним, вскоре после окончания прошлого сезона "орлы" внезапно расстались с Сэмом Эллардайсом, на место которого в конце июня заступил Франк Де Бур.
Однако исправить в Англии репутацию, которую он основательно подмочил в "Интере" в прошлом сезоне, Франку не удалось. Он проиграл все четыре своих матча в Премьер-Лиге с общим счетом 0:7.
Еще в понедельник, на следующий день после минимального поражения в гостях у "Бернли", "Пэлас" попрощался с Де Буром, и вот сегодня было объявлено, что его место занял опытнейший Ходжсон, находившийся без работы после фиаско со сборной Англии на Евро-2016.
70-летний англичанин, ранее тренировавший "Бристоль Сити", "Блэкберн", "Фулхэм", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич", заключил с "орлами" двухлетний контракт, который, как уверена пресса, предусматривает внушительный бонус за сохранение клуба в Премьер-Лиге.
Добавим, что тренерская карьера Ходжсона не ограничивается Англией. За пять десятилетий Рой успел поработать с 15 клубами в восьми странах, а также с четырьмя сборными.
12.09.2017 21:35
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зря орете, петоры. в след сезоне выхлестнет ювентус 4:1 в ЛЕ и будет хуяриться за трофей в финале с атлетико
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Поможет остаться в элите
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Осталось выяснить ещё два клуба, которые по окончанию сезона покинут ПЛ.
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Кристал Пэлас RIP.
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Вот это поворот))))
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"Бристоль Сити", "Блэкберн", "Фулхэм", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич"
Кееееееек
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аххаахаххааааааааа
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