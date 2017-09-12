Рой Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" официально подтвердил назначение Роя Ходжсона своим новым главным тренером.

Напомним, вскоре после окончания прошлого сезона "орлы" внезапно расстались с Сэмом Эллардайсом, на место которого в конце июня заступил Франк Де Бур.



Однако исправить в Англии репутацию, которую он основательно подмочил в "Интере" в прошлом сезоне, Франку не удалось. Он проиграл все четыре своих матча в Премьер-Лиге с общим счетом 0:7.



Еще в понедельник, на следующий день после минимального поражения в гостях у "Бернли", "Пэлас" попрощался с Де Буром, и вот сегодня было объявлено, что его место занял опытнейший Ходжсон, находившийся без работы после фиаско со сборной Англии на Евро-2016.



70-летний англичанин, ранее тренировавший "Бристоль Сити", "Блэкберн", "Фулхэм", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич", заключил с "орлами" двухлетний контракт, который, как уверена пресса, предусматривает внушительный бонус за сохранение клуба в Премьер-Лиге.



Добавим, что тренерская карьера Ходжсона не ограничивается Англией. За пять десятилетий Рой успел поработать с 15 клубами в восьми странах, а также с четырьмя сборными.