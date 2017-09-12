Ибрагимович "почти" готов вернуться на поле

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что "почти" готов к возвращению на футбольное поле.

Как известно, тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо продолжает твердить, что рассчитывает на Златана только после Нового года. Несмотря на эти слова, "Юнайтед" заявил 35-летнего шведа и на Премьер-Лигу, и на Лигу Чемпионов.



При этом сам Ибрагимович настроен гораздо оптимистичнее Моуриньо и надеется, что его первое с апреля появление в футболке "Юнайтед" случится гораздо раньше, чем в январе.



"Мое колено почти в порядке. Я хочу, чтобы каждый был терпелив, а когда я вернусь, мир узнает об этом. Продолжайте поддерживать меня, будьте терпеливы, и я вернусь сильнее, чем когда-либо", — цитирует Ибрагимовича ESPN.