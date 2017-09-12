Лэмпард считает, что "Челси" имеет наивысшие шансы на победу в Лиге Чемпионов из английских команд

Фрэнк Лэмпард Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что "синие" имеют наивысшие шансы из всех английских команд на победу в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне подопечные Антонио Конте будут вынуждены совмещать защиту титула Премьер-Лиги с выступлением в Лиге Чемпионов, однако Лэмпард убежден, что "Челси" обладает достаточно классным составом, чтобы даже выиграть европейский турнир.

"Каждый, включая тренера Антонио Конте, осознает, что в этом сезоне сражаться на обоих фронтах, внутри страны и в Европе, будет гораздо сложнее. Однако я думаю, они обладают потенциалом, чтобы пройти весь путь до победного конца. В плане игры в обороне "Челси" нет равных".

"Схема с тремя защитниками, на которую Конте сделал ставку в прошлом сезоне, очевидным образом работает, ведь они выиграли титул. С тех пор они добавили несколько игроков в полузащиту. Я знаю, что они потеряли Неманью Матича, но Тьемуэ Бакайоко и Данни Дринкуотер придают составу глубину".

"Когда я смотрю на другие английские команды в Лиге Чемпионов, то некоторых из них испытывают проблемы при игре в обороне, тогда как у "Челси" в этом отношении есть отличный фундамент".

"Остается надеяться, чтобы атакующие игроки были в форме, поэтому у "Челси" есть все поводы для оптимизма", — сообщил Лэмпард Evening Standard.



Метки Лига Чемпионов, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2017 20:00

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  1. cristean2 12.09.2017 20:58 # cristean2
    Да это очевидно, Френки)

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  2. halamadrid94 12.09.2017 20:49 # halamadrid94
    Выиграть это вряд ли , но из группы точно выйдут .
    © Я

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  3. sexan 12.09.2017 20:35 # sexan
    Как можно такое заявлять, если мы ещё ни одного матча в ЛЧ не съиграли. Даже если сегодня выиграем, то рано говорить. Френк наверное просто хочет подбодрить игроков, хотя х.з.

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  4. meshuggah 12.09.2017 20:33 # meshuggah
    Жутчайший топарик

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  5. lfc-krr 12.09.2017 20:22 # lfc-krr
    Легенда ситизалимонила пенсам

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  6. chelsealondon 12.09.2017 20:14 # chelsealondon
    Лучший игрок....

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  7. hammersmith 12.09.2017 20:10 # hammersmith
    красиво стряхнул на chelsi, когда перешел в МС

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  8. rollik707 12.09.2017 20:07 # rollik707
    Прав! Надо просто сделать это!

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