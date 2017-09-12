Лэмпард считает, что "Челси" имеет наивысшие шансы на победу в Лиге Чемпионов из английских команд

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что "синие" имеют наивысшие шансы из всех английских команд на победу в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне подопечные Антонио Конте будут вынуждены совмещать защиту титула Премьер-Лиги с выступлением в Лиге Чемпионов, однако Лэмпард убежден, что "Челси" обладает достаточно классным составом, чтобы даже выиграть европейский турнир.



"Каждый, включая тренера Антонио Конте, осознает, что в этом сезоне сражаться на обоих фронтах, внутри страны и в Европе, будет гораздо сложнее. Однако я думаю, они обладают потенциалом, чтобы пройти весь путь до победного конца. В плане игры в обороне "Челси" нет равных".



"Схема с тремя защитниками, на которую Конте сделал ставку в прошлом сезоне, очевидным образом работает, ведь они выиграли титул. С тех пор они добавили несколько игроков в полузащиту. Я знаю, что они потеряли Неманью Матича, но Тьемуэ Бакайоко и Данни Дринкуотер придают составу глубину".



"Когда я смотрю на другие английские команды в Лиге Чемпионов, то некоторых из них испытывают проблемы при игре в обороне, тогда как у "Челси" в этом отношении есть отличный фундамент".



"Остается надеяться, чтобы атакующие игроки были в форме, поэтому у "Челси" есть все поводы для оптимизма", — сообщил Лэмпард Evening Standard.