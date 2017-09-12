Венгер не считает Санчеса толстым
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у нападающего Алексиса Санчеса нет проблем с лишним весом.
После неудачного визита Санчеса в сборную Чили местные журналисты обвинили Алексиса в лишнем весе. Венгер не согласен с этим утверждением: наоборот, француз впечатлен физической формой игрока, у которого практически не было отпуска этим летом.
"Он дисциплинирован и очень серьезен. Алексис уже сказал мне, что хочет играть не только в Премьер-Лиге, но и в матчах Лиги Европы".
"Да, пребывание в сборной для него не задалось, но он вернулся с огромным желанием играть и показать себя. Претензии насчет лишнего веса вообще нелепы. Его процент жира составляет 10% - люди просто ищут проблемы там, где их нет", - сообщил Венгер Goal.
12.09.2017 19:00
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Семь вещей , что мы узнали в 4 туре:
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2) Сильная зависимость от Мане может стоить Ливерпулю не только титула , но и места в топ-4;
3) Челси готов показывать ту же эффективность , что и в прошлом сезоне и с новыми игроками;
4) Шпоры в этом сезоне снова поборются за чемпионство;
5) Эвертон не войдет даже в топ-6;
6) Борнмут рискует вылететь , если не откажется от чересчур открытой и авантюрной игры;
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это не норма
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