Венгер не считает Санчеса толстым

Венгер и Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у нападающего Алексиса Санчеса нет проблем с лишним весом.

После неудачного визита Санчеса в сборную Чили местные журналисты обвинили Алексиса в лишнем весе. Венгер не согласен с этим утверждением: наоборот, француз впечатлен физической формой игрока, у которого практически не было отпуска этим летом.

"Он дисциплинирован и очень серьезен. Алексис уже сказал мне, что хочет играть не только в Премьер-Лиге, но и в матчах Лиги Европы".

"Да, пребывание в сборной для него не задалось, но он вернулся с огромным желанием играть и показать себя. Претензии насчет лишнего веса вообще нелепы. Его процент жира составляет 10% - люди просто ищут проблемы там, где их нет", - сообщил Венгер Goal.




Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 12.09.2017 19:00

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  1. halamadrid94 12.09.2017 19:37 # halamadrid94
    Семь вещей , что мы узнали в 4 туре:
    1) У Сити по прежнему слабая оборона , но в этом сезоне они могут компенсировать это грозной атакой и кучей голов;
    2) Сильная зависимость от Мане может стоить Ливерпулю не только титула , но и места в топ-4;
    3) Челси готов показывать ту же эффективность , что и в прошлом сезоне и с новыми игроками;
    4) Шпоры в этом сезоне снова поборются за чемпионство;
    5) Эвертон не войдет даже в топ-6;
    6) Борнмут рискует вылететь , если не откажется от чересчур открытой и авантюрной игры;
    7) Хаддерсфилд не в силах написать еще одну красивую историю Премьер-Лиги.

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  2. mr-terry 12.09.2017 19:09 # mr-terry
    это не норма

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