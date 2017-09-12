Венгер не считает Санчеса толстым

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у нападающего Алексиса Санчеса нет проблем с лишним весом.

После неудачного визита Санчеса в сборную Чили местные журналисты обвинили Алексиса в лишнем весе. Венгер не согласен с этим утверждением: наоборот, француз впечатлен физической формой игрока, у которого практически не было отпуска этим летом.



"Он дисциплинирован и очень серьезен. Алексис уже сказал мне, что хочет играть не только в Премьер-Лиге, но и в матчах Лиги Европы".



"Да, пребывание в сборной для него не задалось, но он вернулся с огромным желанием играть и показать себя. Претензии насчет лишнего веса вообще нелепы. Его процент жира составляет 10% - люди просто ищут проблемы там, где их нет", - сообщил Венгер Goal.