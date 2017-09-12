FA отказалась сократить дисквалификацию Мане
FA оставила в силе трехматчевую дисквалификацию нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, который был удален за грубую игру против голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад" (5:0).
Напомним, "красные" не стали оспаривать сам факт красной карточки, но выразили мнение, что три матча пропуска — чрезмерное наказание для 25-летнего игрока сборной Сенегала, в поступке которого не было злого умысла.
Сообщалось, что "Ливерпуль" надеется сократить срок дисквалификации Садио до двух или даже одного матча. Однако независимая комиссия Ассоциации не согласилась с доводами мерсисайдского клуба, подтвердив это в официальном заявлении.
Таким образом, теперь Мане пропустит домашний матч против "Бернли" в этот уикенд, выезд к "Лестеру" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги, а также встречу с "лисами" в Премьер-Лиге. При этом дисквалификация распространяется только на внутренние соревнования и не помешает Садио сыграть против "Севильи" в среду в Лиге Чемпионов.
12.09.2017 18:00
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легко отделался. завтра х знает как он сыграет на нервах.
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х-ня, с Бёрнли и Лестером и без него справляться должны, Коутиньо подтянем, пусть зп отрабатывает, а Мане в ЛЧ поиграет, всё равно силы беречь надо, он нам нужен для матча посерьёзней, скоро скам карать будем за прошлые разы, когда они отскочили
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Жаль, что не увеличили
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Расисты.
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З А Г О В О Р
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