FA отказалась сократить дисквалификацию Мане

FA оставила в силе трехматчевую дисквалификацию нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, который был удален за грубую игру против голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад" (5:0).

Напомним, "красные" не стали оспаривать сам факт красной карточки, но выразили мнение, что три матча пропуска — чрезмерное наказание для 25-летнего игрока сборной Сенегала, в поступке которого не было злого умысла.



Сообщалось, что "Ливерпуль" надеется сократить срок дисквалификации Садио до двух или даже одного матча. Однако независимая комиссия Ассоциации не согласилась с доводами мерсисайдского клуба, подтвердив это в официальном заявлении.



Таким образом, теперь Мане пропустит домашний матч против "Бернли" в этот уикенд, выезд к "Лестеру" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги, а также встречу с "лисами" в Премьер-Лиге. При этом дисквалификация распространяется только на внутренние соревнования и не помешает Садио сыграть против "Севильи" в среду в Лиге Чемпионов.