FA отказалась сократить дисквалификацию Мане

Садио Мане FA оставила в силе трехматчевую дисквалификацию нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, который был удален за грубую игру против голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад" (5:0).

Напомним, "красные" не стали оспаривать сам факт красной карточки, но выразили мнение, что три матча пропуска — чрезмерное наказание для 25-летнего игрока сборной Сенегала, в поступке которого не было злого умысла.

Сообщалось, что "Ливерпуль" надеется сократить срок дисквалификации Садио до двух или даже одного матча. Однако независимая комиссия Ассоциации не согласилась с доводами мерсисайдского клуба, подтвердив это в официальном заявлении.

Таким образом, теперь Мане пропустит домашний матч против "Бернли" в этот уикенд, выезд к "Лестеру" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги, а также встречу с "лисами" в Премьер-Лиге. При этом дисквалификация распространяется только на внутренние соревнования и не помешает Садио сыграть против "Севильи" в среду в Лиге Чемпионов.



Метки FA, дисквалификации, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 12.09.2017 18:11 # superperez101
    легко отделался. завтра х знает как он сыграет на нервах.

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  2. mr-s1n1st3r 12.09.2017 18:07 # mr-s1n1st3r
    х-ня, с Бёрнли и Лестером и без него справляться должны, Коутиньо подтянем, пусть зп отрабатывает, а Мане в ЛЧ поиграет, всё равно силы беречь надо, он нам нужен для матча посерьёзней, скоро скам карать будем за прошлые разы, когда они отскочили

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  3. reams 12.09.2017 18:07 # reams
    Жаль, что не увеличили

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  4. akadam 12.09.2017 18:05 # akadam
    Расисты.

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  5. mr-s1n1st3r 12.09.2017 18:02 # mr-s1n1st3r
    З А Г О В О Р

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