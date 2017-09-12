Коста надеется, что "Атлетико" и "Челси" договорятся до конца недели

Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста надеется, что договоренность о его возвращении в "Атлетико" будет достигнута до конца этой недели.

Как известно, клуб Ла Лиги вел переговоры об обратном выкупе своего бывшего игрока еще минувшим летом, но так и не смог согласовать стоимость Косты. "Челси" отказался идти на уступки относительно трансфера взбунтовавшегося футболиста.

Как сообщает Daily Mail, после закрытия летнего трансферного окна переговоры двух клубов не прекратились. "Атлетико" продолжает диалог и собирается предложить за Диего 40 миллионов фунтов плюс еще 9 млн. фунтов в виде бонусов.

Также "Челси" сможет дополнительно получить 4 млн. фунтов, если позволит Косте досрочно уехать в Мадрид и тренироваться с "Атлетико". В противном случае Диего будет вынужден поддерживать физическую форму с резервом "синих".

Добавим, что свой последний матч на клубном уровне Коста провел еще в конце мая, то был проигранный финал Кубка Англии против "Арсенала". С тех пор Диего не тренировался полноценным образом, поскольку находится в Бразилии и отказывается приезжать в Лондон.



Метки Атлетико, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. psycho1 12.09.2017 17:58 # psycho1
    Забивной топ-форвард по цене рюдигеров и джопакост, смс ценой в 40-50 миллионов. Парик гений.

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  2. ravi 12.09.2017 17:46 # ravi
    Этот пёс твердил о том что не даст вершить свою судьбу, но по факту, клуб и Конте на болту вертели его желания и требования в том числе, и сколько хотели получить кеша столько сколько хотели изначально и плевать с кого сбивать: с китайцев или атлетов

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  3. geronimo 12.09.2017 17:19 # geronimo
    В аснл этого пидopa!

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  4. asnural 12.09.2017 17:05 # asnural
    В Карабах его продать...там его за своего примут

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  5. farot 12.09.2017 17:04 # farot
    смс ценой 44 млн фунтов + 9 в виде бонусов.

    Конте гений

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