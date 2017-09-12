Коста надеется, что "Атлетико" и "Челси" договорятся до конца недели

Нападающий "Челси" Диего Коста надеется, что договоренность о его возвращении в "Атлетико" будет достигнута до конца этой недели.

Как известно, клуб Ла Лиги вел переговоры об обратном выкупе своего бывшего игрока еще минувшим летом, но так и не смог согласовать стоимость Косты. "Челси" отказался идти на уступки относительно трансфера взбунтовавшегося футболиста.



Как сообщает Daily Mail, после закрытия летнего трансферного окна переговоры двух клубов не прекратились. "Атлетико" продолжает диалог и собирается предложить за Диего 40 миллионов фунтов плюс еще 9 млн. фунтов в виде бонусов.



Также "Челси" сможет дополнительно получить 4 млн. фунтов, если позволит Косте досрочно уехать в Мадрид и тренироваться с "Атлетико". В противном случае Диего будет вынужден поддерживать физическую форму с резервом "синих".



Добавим, что свой последний матч на клубном уровне Коста провел еще в конце мая, то был проигранный финал Кубка Англии против "Арсенала". С тех пор Диего не тренировался полноценным образом, поскольку находится в Бразилии и отказывается приезжать в Лондон.