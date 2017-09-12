Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Базель"

Выиграв в прошлом сезоне Лигу Европы, "Манчестер Юнайтед" стал пятым представителем Англии в Лиге Чемпионов, где возьмет старт во вторник вечером домашним матчем против "Базеля".

"Участие в Лиге Чемпионов должно снова войти в привычку для нас", — говорил на пресс-конференции главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.



В то же время Моуриньо признал, что период потрясений после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона в 2013 году наложил свой отпечаток, и теперь "Юнайтед" уже не может считаться европейским грандом и одним из фаворитом на победу в Лиге Чемпионов — этот статус "дьяволы" должны вернуть.



Сегодня "Юнайтед" в пятый раз сыграет с "Базелем" в рамках Лиги Чемпионов. Пока каждая команда может похвастать одной победой, еще две встречи завершились вничью.



В двух выездах на "Олд Траффорд" "Базель" дважды сыграл вничью — 1:1 в марте 2003 и 3:3 в сентябре 2011.



Это будет 21-й сезон "Юнайтед" в Лиге Чемпионов, и по этому показателю клубу с "Олд Траффорд" нет равных в Англии. Во всей Европе чаще участвуют в этом турнире только "Реал", "Барселона" и "Порту" (по 22).



"Юнайтед" добирался до стадии плей-офф Лиги Чемпионов в 16 из 20 последних сезонов Лиги Чемпионов. Правда, последний раз "дьяволы" выходили из группы еще в кампании 2013/14.



"Базель" примет участие в Лиге Чемпионов в восьмой раз, но прежде еще никогда не проходил дальше 1/8 финала (2011/12, 2014/15).



"Базель" не одержал ни одной победы в 10 последних матчах Лиги Чемпионов — четыре ничьи и шесть поражений. В этих 10 матчах швейцарцы ни разу не забивали более одного гола.



Для Моуриньо "Юнайтед" станет пятым клубом, с которым он примет участие в Лиге Чемпионов. Только у Карло Анчелотти (7), Рафаэля Бенитеса и Клаудио Раньери (по 6) больше.



"Манчестер Юнайтед" предстоит оценить состояние полузащитника Маруана Феллайни, который едва залечил икроножную мышцу. Эрик Байи и Фил Джонс дисквалифицированы, что заставит Моуриньо довериться в центре обороны Виктору Линделефу и Крису Смоллингу. Маркос Рохо, Люк Шоу, Эшли Янг и Златан Ибрагимович команде не помогут.



Лига Чемпионов. Группа A. 1-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Базель" (Швейцария)

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 21:45