Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Базель"

Маруан Феллайни и Жозе Моуриньо Выиграв в прошлом сезоне Лигу Европы, "Манчестер Юнайтед" стал пятым представителем Англии в Лиге Чемпионов, где возьмет старт во вторник вечером домашним матчем против "Базеля".

"Участие в Лиге Чемпионов должно снова войти в привычку для нас", — говорил на пресс-конференции главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

В то же время Моуриньо признал, что период потрясений после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона в 2013 году наложил свой отпечаток, и теперь "Юнайтед" уже не может считаться европейским грандом и одним из фаворитом на победу в Лиге Чемпионов — этот статус "дьяволы" должны вернуть.

Сегодня "Юнайтед" в пятый раз сыграет с "Базелем" в рамках Лиги Чемпионов. Пока каждая команда может похвастать одной победой, еще две встречи завершились вничью.

В двух выездах на "Олд Траффорд" "Базель" дважды сыграл вничью — 1:1 в марте 2003 и 3:3 в сентябре 2011.

Это будет 21-й сезон "Юнайтед" в Лиге Чемпионов, и по этому показателю клубу с "Олд Траффорд" нет равных в Англии. Во всей Европе чаще участвуют в этом турнире только "Реал", "Барселона" и "Порту" (по 22).

"Юнайтед" добирался до стадии плей-офф Лиги Чемпионов в 16 из 20 последних сезонов Лиги Чемпионов. Правда, последний раз "дьяволы" выходили из группы еще в кампании 2013/14.

"Базель" примет участие в Лиге Чемпионов в восьмой раз, но прежде еще никогда не проходил дальше 1/8 финала (2011/12, 2014/15).

"Базель" не одержал ни одной победы в 10 последних матчах Лиги Чемпионов — четыре ничьи и шесть поражений. В этих 10 матчах швейцарцы ни разу не забивали более одного гола.

Для Моуриньо "Юнайтед" станет пятым клубом, с которым он примет участие в Лиге Чемпионов. Только у Карло Анчелотти (7), Рафаэля Бенитеса и Клаудио Раньери (по 6) больше.

"Манчестер Юнайтед" предстоит оценить состояние полузащитника Маруана Феллайни, который едва залечил икроножную мышцу. Эрик Байи и Фил Джонс дисквалифицированы, что заставит Моуриньо довериться в центре обороны Виктору Линделефу и Крису Смоллингу. Маркос Рохо, Люк Шоу, Эшли Янг и Златан Ибрагимович команде не помогут.

Лига Чемпионов. Группа A. 1-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Базель" (Швейцария)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 21:45



Метки анонс матча, Базель, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2017 16:00

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  1. bonapaart 12.09.2017 16:23 # bonapaart
    Это будет 21-й сезон "Юнайтед" в Лиге Чемпионов, и по этому показателю клубу с "Олд Траффорд" нет равных в Англии. Во всей Европе чаще участвуют в этом турнире только "Реал", "Барселона" и "Порту" (по 22).

    И на этом фоне балаболка безвиз вещает о величии псж и челси, которое основано в 2004 году))

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  2. nemovista 12.09.2017 16:12 # nemovista
    Поглядим какой урок поучили для себя без ЛЧ.

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  3. januzaj00 12.09.2017 16:06 # januzaj00
    Ура, товарищи, ура

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  4. mancunia-planet 12.09.2017 16:02 # mancunia-planet
    удачи

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