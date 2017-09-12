Анонс матча "Челси" — "Карабах"

Мичи Батшуайи После года перерыва "Челси" возвращается в Лигу Чемпионов и во вторник вечером примет на своем поле "Карабах" в рамках первого тура группового этапа.

Несмотря на то, что при жеребьевке "синие", как чемпионы Премьер-Лиги, оказались в корзине сеянных, их группу легкой не назовешь. Подопечные Антонио Конте получили себе в соперники "Атлетико", "Рому", а также чемпионов Азербайджана, выезд куда обещает стать весьма утомительным.

Однако начать свой путь в элитном европейском турнире "Челси" предстоит, возможно, с самого легкого матча — по крайней мере, так кажется со стороны, ведь для "Карабаха" это дебют в Лиге Чемпионов.

В сезоне 2015/16 "Карабах" первый и единственный раз встречался с командой из Англии — на групповой стадии Лиги Европы, проиграв "Тоттенхэму" как на выезде (3:1), так и в Баку (0:1).

Это будет 15-й сезон "Челси" в Лиге Чемпионов. По этому показателю из числа английских команд "синие" уступают только "Манчестер Юнайтед" (21) и "Арсеналу" (19), но при этом являются последними победителями турнира (2012).

В 14 предыдущих сезонах Лиги Чемпионов "Челси" 13 раз выходил в плей-офф.

"Челси" проиграл только один из 13 последних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов — на выезде "Порту" в сентябре 2015 (2:1).

"Челси" забивал в каждом из 24 последних матчей группового этапа Лиги Чемпионов на "Стэмфорд Бридж".

Чтобы попасть в групповой этап Лиги Чемпионов, "Карабах", чемпион Азербайджана четырех последних лет, преодолел три раунда квалификации.

Лично для Антонио Конте это будет только третий сезон в Лиге Чемпионов в качестве тренера. Его лучшее достижение здесь — четвертьфинал с "Ювентусом" в кампании 2012/13.

Конте непременно будет держать в уме воскресный матч Премьер-Лиги против "Арсенала". Антонио заранее пообещал поберечь силы Эдена Азара и Альваро Мораты. Данни Дринкуотер отсутствует с травмой икроножной мышцы, полученной на тренировке в воскресенье. Гари Кэхилл снова доступен, поскольку его трехматчевая дисквалификация действовала только во внутренних соревнованиях и вдобавок уже истекла.

Лига Чемпионов. Группа C. 1-й тур
"Челси" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 21:45



Метки анонс матча, Карабах, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1629

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 12.09.2017 16:13 # fc-oil
    Равные соперники.

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  2. royal-arsenal 12.09.2017 16:08 # royal-arsenal
    Карабах сделает Челси знатный карабах!
    можете скринить

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  3. valar-morghulis 12.09.2017 16:06 # valar-morghulis
    кому-то в жребии попадаются клубы серьезные, с традициями, только синей помойке chelsia какой-то Карабах. Хотя клубу без рода и племени только такие и должны попадаться.

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  4. nikiscdf12a 12.09.2017 16:05 # nikiscdf12a
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  5. superglor 12.09.2017 15:59 # superglor
    Казахи против азеров играют в Лондоне. Чертова толерастия.

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  6. kontorres 12.09.2017 15:49 # kontorres
    Батш должен покарать черных! минимум хет трик, по идее Миши должен вытеснять Головату с состава, ибо сильнее его как нап в 5 раз!

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  7. januzaj00 12.09.2017 15:49 # januzaj00
    Чуркостанское дерби.

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  8. stepan-jam-boss 12.09.2017 15:25 # stepan-jam-boss
    Карабах наш

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  9. fc-zenit 12.09.2017 15:22 # fc-zenit
    Карабах чей вообще? Азерский или ормянский?

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  10. sexan 12.09.2017 15:19 # sexan
    Поглядим, что это за Карабах такой. Батшуаи, твой выход, не обосрись.

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  11. meshuggah 12.09.2017 15:17 # meshuggah
    Пенсы проебут

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  12. ravi 12.09.2017 15:17 # ravi
    не думаю, что нужно беречь Азара на воскресенье. Во первых матч с арсом аж через 4 дня, во вторых ему все еще необходимо набирать игровой тонус, и минут 60 со старта с карабахом видятся идеальным для этого. Тоже касается и мораты. Одно дело если бы это был уже плей офф, но ведь сезон толком не стартовал, игроки насладится футболом не успевают, не то что устать

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  13. sisyazavr 12.09.2017 15:10 # sisyazavr
    Неплохо было бы выйти из группы, конечно, посмотрим на что горазд Карабах

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  14. tvinkovod 12.09.2017 15:10 # tvinkovod
    грязные азеры на изи размотают глинопенсов

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  15. chelsealondon 12.09.2017 15:09 # chelsealondon
    Наконецто ЛЧ....

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  16. mr-terry 12.09.2017 15:07 # mr-terry
    можно не начинать

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