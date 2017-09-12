Анонс матча "Челси" — "Карабах"

После года перерыва "Челси" возвращается в Лигу Чемпионов и во вторник вечером примет на своем поле "Карабах" в рамках первого тура группового этапа.

Несмотря на то, что при жеребьевке "синие", как чемпионы Премьер-Лиги, оказались в корзине сеянных, их группу легкой не назовешь. Подопечные Антонио Конте получили себе в соперники "Атлетико", "Рому", а также чемпионов Азербайджана, выезд куда обещает стать весьма утомительным.



Однако начать свой путь в элитном европейском турнире "Челси" предстоит, возможно, с самого легкого матча — по крайней мере, так кажется со стороны, ведь для "Карабаха" это дебют в Лиге Чемпионов.



В сезоне 2015/16 "Карабах" первый и единственный раз встречался с командой из Англии — на групповой стадии Лиги Европы, проиграв "Тоттенхэму" как на выезде (3:1), так и в Баку (0:1).



Это будет 15-й сезон "Челси" в Лиге Чемпионов. По этому показателю из числа английских команд "синие" уступают только "Манчестер Юнайтед" (21) и "Арсеналу" (19), но при этом являются последними победителями турнира (2012).



В 14 предыдущих сезонах Лиги Чемпионов "Челси" 13 раз выходил в плей-офф.



"Челси" проиграл только один из 13 последних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов — на выезде "Порту" в сентябре 2015 (2:1).



"Челси" забивал в каждом из 24 последних матчей группового этапа Лиги Чемпионов на "Стэмфорд Бридж".



Чтобы попасть в групповой этап Лиги Чемпионов, "Карабах", чемпион Азербайджана четырех последних лет, преодолел три раунда квалификации.



Лично для Антонио Конте это будет только третий сезон в Лиге Чемпионов в качестве тренера. Его лучшее достижение здесь — четвертьфинал с "Ювентусом" в кампании 2012/13.



Конте непременно будет держать в уме воскресный матч Премьер-Лиги против "Арсенала". Антонио заранее пообещал поберечь силы Эдена Азара и Альваро Мораты. Данни Дринкуотер отсутствует с травмой икроножной мышцы, полученной на тренировке в воскресенье. Гари Кэхилл снова доступен, поскольку его трехматчевая дисквалификация действовала только во внутренних соревнованиях и вдобавок уже истекла.



Лига Чемпионов. Группа C. 1-й тур

"Челси" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 21:45