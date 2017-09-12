Анонс матча "Челси" — "Карабах"
После года перерыва "Челси" возвращается в Лигу Чемпионов и во вторник вечером примет на своем поле "Карабах" в рамках первого тура группового этапа.
Несмотря на то, что при жеребьевке "синие", как чемпионы Премьер-Лиги, оказались в корзине сеянных, их группу легкой не назовешь. Подопечные Антонио Конте получили себе в соперники "Атлетико", "Рому", а также чемпионов Азербайджана, выезд куда обещает стать весьма утомительным.
Однако начать свой путь в элитном европейском турнире "Челси" предстоит, возможно, с самого легкого матча — по крайней мере, так кажется со стороны, ведь для "Карабаха" это дебют в Лиге Чемпионов.
В сезоне 2015/16 "Карабах" первый и единственный раз встречался с командой из Англии — на групповой стадии Лиги Европы, проиграв "Тоттенхэму" как на выезде (3:1), так и в Баку (0:1).
Это будет 15-й сезон "Челси" в Лиге Чемпионов. По этому показателю из числа английских команд "синие" уступают только "Манчестер Юнайтед" (21) и "Арсеналу" (19), но при этом являются последними победителями турнира (2012).
В 14 предыдущих сезонах Лиги Чемпионов "Челси" 13 раз выходил в плей-офф.
"Челси" проиграл только один из 13 последних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов — на выезде "Порту" в сентябре 2015 (2:1).
"Челси" забивал в каждом из 24 последних матчей группового этапа Лиги Чемпионов на "Стэмфорд Бридж".
Чтобы попасть в групповой этап Лиги Чемпионов, "Карабах", чемпион Азербайджана четырех последних лет, преодолел три раунда квалификации.
Лично для Антонио Конте это будет только третий сезон в Лиге Чемпионов в качестве тренера. Его лучшее достижение здесь — четвертьфинал с "Ювентусом" в кампании 2012/13.
Конте непременно будет держать в уме воскресный матч Премьер-Лиги против "Арсенала". Антонио заранее пообещал поберечь силы Эдена Азара и Альваро Мораты. Данни Дринкуотер отсутствует с травмой икроножной мышцы, полученной на тренировке в воскресенье. Гари Кэхилл снова доступен, поскольку его трехматчевая дисквалификация действовала только во внутренних соревнованиях и вдобавок уже истекла.
Лига Чемпионов. Группа C. 1-й тур
"Челси" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 21:45
12.09.2017 15:00
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Последние комментарии:
Равные соперники.
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Карабах сделает Челси знатный карабах!
можете скринить
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кому-то в жребии попадаются клубы серьезные, с традициями, только синей помойке chelsia какой-то Карабах. Хотя клубу без рода и племени только такие и должны попадаться.
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(ответить)
Казахи против азеров играют в Лондоне. Чертова толерастия.
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Батш должен покарать черных! минимум хет трик, по идее Миши должен вытеснять Головату с состава, ибо сильнее его как нап в 5 раз!
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Чуркостанское дерби.
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Карабах наш
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Карабах чей вообще? Азерский или ормянский?
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Поглядим, что это за Карабах такой. Батшуаи, твой выход, не обосрись.
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Пенсы проебут
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не думаю, что нужно беречь Азара на воскресенье. Во первых матч с арсом аж через 4 дня, во вторых ему все еще необходимо набирать игровой тонус, и минут 60 со старта с карабахом видятся идеальным для этого. Тоже касается и мораты. Одно дело если бы это был уже плей офф, но ведь сезон толком не стартовал, игроки насладится футболом не успевают, не то что устать
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Неплохо было бы выйти из группы, конечно, посмотрим на что горазд Карабах
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грязные азеры на изи размотают глинопенсов
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Наконецто ЛЧ....
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можно не начинать
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